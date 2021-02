Hannover

Bei der Abholung der Gelben Säcke im Umland von Hannover gibt es nach wie vor Probleme. Das Abfallunternehmen Remondis teilte mit, vereinzelt könnten Straßen wegen des Schnees und der Glätte nicht angefahren werden. Remondis holt in den Gemeinden den Leichtverpackungsmüll ab. „Alle Fahrzeuge sind draußen und die Touren fallen nicht aus“, sagte ein Sprecher.

„Die Straßenverhältnisse sind wirklich schlecht“

In der vergangenen Woche hatte Remondis nach dem Wintereinbruch die Abholung der Gelben Säcke eingestellt. Seit dieser Woche will das Unternehmen die Müllabfuhr wieder aufnehmen. Doch zu Wochenbeginn meldeten sich Leserinnen und Leser bei der HAZ und kritisierten, Remondis habe die Gelben Säcke immer noch nicht abgeholt.

Der Abfallentsorger räumte auf Nachfrage ein, dass es nach wie vor Probleme gebe. „Die Straßenverhältnisse sind wirklich schlecht“, so ein Unternehmenssprecher. Teilweise sei eine Abholung „schlicht nicht möglich“. Remondis habe am Montag die Gelben Säcke von 80 Prozent der Haushalte abgeholt. Das Unternehmen setzt auch auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, die Ablagestellen der Säcke und die Stellflächen der Container gefahrenlos zugängig zu machen und verweist auf die Streupflicht.

Remondis holt ausgefallene Stationen nicht nach

Anders als der hannoversche Abfallentsorger Aha will Remondis ausgefallene Stationen auf einer Tour nicht nachholen. Betroffene Bürgerinnen und Bürger bittet Remondis, die Säcke bis zum nächsten planmäßigen Abfuhrtermin wieder hereinzuholen. Alles, was bislang nicht abgeholt wurde, nehme das Unternehmen bei der Tour in der nächsten Woche mit. „Nächste Woche wird es klappen, wir schaffen das“, sagte der Sprecher von Remondis. Die Gelben Säcke würden in den Müllfahrzeugen stark gepresst, sodass noch zusätzliche Kapazitäten vorhanden seien.

Die Regionspolitik reagierte mit großer Verwunderung auf die Probleme bei Remondis. „Aha ist hier bei uns in Sehnde in der vergangenen Woche auch gefahren und hat den Müll abgeholt“, sagte der Abfallexperte der SPD-Regionsfraktion, Wolfgang Toboldt. Deshalb könne er nicht verstehen, warum Remondis derartige Probleme habe, Aha aber fahre.

Einschränkungen auch am Mittwoch möglich

Der Müllexperte der CDU-Regionsfraktion, Jan Dingeldey, äußerte sich ähnlich. Warum schaffe Remondis nicht das, was Aha gelinge?, fragte er. „Ich habe eine bessere Leistung erwartet und fordere umgehendes Nacharbeiten“, betonte Dingeldey. Für die Grünen bezeichnete es Fabian Peters als „unfassbar“, dass Remondis anhaltende Probleme habe. Er kritisierte auch die mangelnde Kommunikation des privaten Entsorgungsunternehmens.

Remondis hofft, bis zum Wochenende jeden Tag mehr Gelbe Säcke abholen zu können. Dennoch seien auch am Mittwoch noch Einschränkungen bei der Abfuhr möglich.

Von Maximilian Hett und Mathias Klein