Hannover

Nach Sondierungsverhandlungen reden SPD und Grüne in der Region in den kommenden Wochen über eine Koalition. Den Begriff „Koalitionsverhandlungen“ will man aber dennoch nicht benutzen, dafür fehle noch die offizielle Zustimmung der beiden Parteien, hieß es am Dienstag.

Grüne lassen Mitglieder entscheiden

Man wolle „den Austausch intensivieren und die Möglichkeiten eines gemeinsamen Bündnisses anhand konkreter Inhalte“ ausloten, sagte die SPD-Unterbezirksvorsitzende Claudia Schüßler am Dienstag. Die Grünen-Chefin Anne Dalig bezeichnete die bisherigen Gespräche als „gut, vertrauensvoll und zielführend“. Das solle jetzt ausgebaut werden.

Lesen Sie auch: Ein unbequemer Oppositioneller: Eberhard Wickes Abschied aus Hannovers Politik

Sowohl SPD als auch die Grünen streben schon länger ein rot-grünes Bündnis an. Die Grünen hatten ihren Anhängern in der Stichwahl um den Posten des Regionspräsidenten empfohlen, für den SPD-Kandidaten Steffen Krach zu stimmen. Die Grünen wollen ihre Mitglieder nach dem Ende der Verhandlungen über den Koalitionsvertrag entscheiden lassen. Bis zum 16. November, so der Plan, soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet sein, dann trifft sich die neu gewählte Regionsversammlung zum ersten Mal.

Von Mathias Klein