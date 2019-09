Der bisher namenlose Platz an der Stadtbahnendhaltestelle in Hannover-Misburg heißt künftig Platz der Begegnung. Am 22. Oktober steigt dort eine Einweihungsfeier. Auch das langersehnte Toilettenhäuschen soll dann in Betrieb gehen. Doch nicht alles ist optimal: Ein Bürger klagte in der Fragestunde über den Zustand des Platzes.