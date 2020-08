Hannover

Sie wollte mal Dramaturgin am Schauspiel werden. Und das kam so: „In der Schulzeit hatten wir eine Art Dramaturginnenzirkel am Ballhof, haben uns mit dem Intendanten getroffen und durften bei allen Vorstellungen zuschauen.“ Kultur, so viel ist sicher, zieht sich durch das gesamte und nicht nur berufliche Leben von Stefani Schulz, Jahrgang 1964.

Als Leiterin des 17-köpfigen Teams Kultur in der Region Hannover hat sie Anfang des Jahres Uwe Kalwar abgelöst – direkt hinein in ein kulturelles Pandemiemanagement. „Das geht an die Ressourcen aller“, sagt Schulz, „normalerweise wäre in dieser Zeit nicht viel los, stattdessen machen wir Volldampf.“ Der Kultursommer-Veranstaltungsreigen, sonst quer durch die Kommunen ausgetragen, ist nicht nur mit fast allen Auftritten im Amtsgarten hinterm Schloss Landestrost zentralisiert, sondern auch der erste vorsichtige Schritt zurück in die Normalität. „Das ist schwer, aber es hat auch positive Seiten. Denn die Leute kommen, manche Konzerte waren innerhalb von Stunden ausverkauft.“

Augenmerk auf die Bildende Kunst

Vieles andere ist dagegen liegen geblieben, weil das Team schlicht nicht zusammenkommen konnte. „Ich will an Stellschrauben drehen, aber einen Teufel tun, erfolgreiche Projekte über Bord zu werfen“, sagt Schulz. Sie will neue Netzwerke schaffen, vor allem für die Bildende Kunst sei das wichtig. „Wir müssen sehen, wie wir junge Leute bekommen, die Szene ist engagiert, aber etwas überaltert.“ Atelierförderung in der Region und die Unterstützung kleiner Museen stehen auf der Agenda, aber auch mehr Austausch zwischen Stadt und Regionskommunen.

Dafür will sich die Hannoveranerin einsetzen, die nach dem Kulturpädagogikstudium in Hildesheim über Stationen im Wilhelm-Busch-Museum und als Kulturbeauftragte in Lehrte vor acht Jahren zur Region Hannover stieß und sich dort seitdem vor allem um die Kulturförderung gekümmert hat.

Kulturhauptstadt würde „enorm Energie freisetzen“

Über allem, was kommt, schwebt eine Entscheidung, die kurz bevorsteht: Denn so verseucht dieses 2020 auch ist, es könnte für die Regionskultur im Herbst trotzdem noch ein Jubeljahr werden – wenn sich die Jury für Hannover als europäische Kulturhauptstadt 2025 entscheidet. Das werde, so Schulz, nicht nur finanziell „enorm Energie freisetzen“. Auch die Region sei an fünf Projekten beteiligt, über die sie aber noch nicht sprechen könne. Sie hoffe, dass einige Projekte auch umgesetzt werden, wenn Hannover nicht den Zuschlag bekommt. Kontinuität ist schließlich ein zentrales Element der Kulturhauptstadtidee. Das wünscht sie sich auch für die Region. „Mein Ideal wäre, dass alle 21 Städte hauptamtliche Kulturschaffende haben.“ Zudem müsse Hannover eine Kunsthochschule haben, die derzeitige Situation „ist einfach schlecht für die Szene“. Außerdem frage sie sich, warum die Stadt zwar ein Kino-, aber kein Filmstandort sei. Für Schulz steht auf jeden Fall fest: „Die Region Hannover kann mehr Kultur vertragen.“

Von Uwe Janssen