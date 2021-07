Hannover

Sie ist zuständig für die Müllabfuhr, die Busse und Bahnen und den Zoo – und vieles mehr. In diesem Jahr feiert die Region Hannover ihr 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass öffnet das Regionshaus am Sonntag, 4. Juli, seine Türen und macht einen Blick hinter die Kulissen möglich. Wegen der Corona-Pandemie wird es aber kein ganz klassischer Tag der offenen Tür. Die Besucherinnen und Besucher haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Angeboten, um das Haus und die Aufgaben der Region Hannover kennenzulernen.

Rallye für Familien

Bei der klassischen Führung lassen sich die Besucherinnen und Besucher als Gruppe durch die die Gänge und Treppenhäuser führen und erfahren dabei, wie eine Verwaltung mit mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern funktioniert. Wo hat der Regionspräsident sein Büro? Wie hoch ist der jährliche Etat der Region Hannover? Und zu welchen Orten in der Welt unterhält die Region Hannover Partnerschaften? Erfahrene „Reiseleiterinnen“, die sonst einen normalen Job in der Regionsverwaltung haben, nehmen die Gäste im sprichwörtlichen Sinne an die Hand. Alle Viertelstunde ist Start am Haupteingang an der Hildesheimer Straße 20.

Für Eltern mit ihren Kindern ist eine Familienrallye gedacht, eine Schnitzeljagd durch das Regionshaus. Mit einem Reisepass ausgestattet, folgen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den gelben Fußspuren durch den Gebäudekomplex und lösen an verschiedenen Stationen Aufgaben. Sie lernen die Standorte der regionseigenen Schullandheime kennen und erfahren, was die Region Hannover mit Robotik zu tun hat. Bei der Familienrallye bleiben die angemeldeten Familien sozusagen unter sich. Start ist im Fünf-Minuten-Takt an der Maschstraße 25.

Theater in der Verwaltung

Für das dritte Angebot hat sich die Gruppe des Theaters „Fenster zur Stadt“ mit der Regionsverwaltung und dem Gebäude beschäftigt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler verwandelt den Verwaltungssitz in einen Spielort. Eine Inszenierung mit Augenzwinkern. Halbstündlich ist Einlass am Nebeneingang in der Akazienstraße.

Der Innenhof verwandelt sich an diesem Tag für angemeldete Gäste in eine Picknickzone, das Casino bietet Speisen und Getränke an. Für alle Angebote gilt: Besucherinnen und Besucher müssen sich vorher für einen auszuwählenden Zeitpunkt über das Internet anmelden (www.hannover.de/20jahreregion), die Vorlage eines negativen Testergebnisses (maximal 24 Stunden alt) oder des Nachweises eines vollen Impfschutzes sowie Mund-und-Nasen-Bedeckung innerhalb des Gebäudes. Wer auf eine stufenlose Führung angewiesen ist, wird gebeten, nach der Onlineanmeldung per Mail an veranstaltungen@region-hannover.de mit dem Organisationsteam Kontakt aufzunehmen. Auch Menschen mit Hörbeeinträchtigungen werden gebeten, sich vorab zu melden, wenn sie eine technische Verstärkung benötigen.

Von Mathias Klein