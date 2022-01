Hannover

Wochen- oder monatelanges Warten auf einen Handwerker, stark steigende Preise am Bau, fehlende Fachkräfte an der Fleischtheke oder am Käsestand. Und von Krankenhaus-Patienten häufen sich die Beschwerden, über Pflegekräfte, die komplett überlastet sind. Denn immer weniger Frauen und Männer haben Lust auf diesen anstrengenden Beruf. Der Fachkräftemangel macht nicht nur den Firmen und Kliniken zu schaffen, sondern wirkt sich auch in der Region Hannover immer stärker auf die Verbraucher aus.

Dramatische Lage in mehreren Branchen

Wenn man sich die Statistik der Agentur für Arbeit anschaut, ist die Lage in einigen Branchen dramatisch. Im Bereich Hochbau, dazu zählen zum Beispiel Maurer, Zimmerleute und Dachdecker, ist der Fachkräftemangel am Größten. Hier kann ein Arbeitgeber, der einen neuen Mitarbeiter sucht, die Stelle durchschnittlich erst nach rund acht Monaten wieder besetzen. Das ist fast 90 Prozent länger, als ein Jahr zuvor.

Das liege aber nicht an der Entlohnung, betont Bauunternehmer Klaus-Gernot Richert. Ein Maurer erhält im ersten praktischen Ausbildungsjahr 1230 Euro im Monat, später dann als Geselle je nach Geschwindigkeit seiner Arbeit zwischen rund 2800 Euro und 3850 Euro. Richert, Obermeister der Bauhandwerksinnung in Hannover, nennt andere Gründe für den Mangel an Nachwuchs. Der Wohnungsbau Anfang des Jahrtausend heruntergefahren worden, dadurch habe sich auch der Image des Beruf gewandelt. „In früheren Jahren, hat man jungen Leuten empfohlen auf den Bau zu gehen, wegen der gesicherten Zukunft in dem Beruf“, meint er. Aber das Maurerhandwerk habe den Ruf, dass dort nicht viel zu verdienen sei. „Das wieder aus den Köpfen herauszubekommen, ist schwierig“, betonte der Firmeninhaber. Es sei versäumt worden, den Beruf zukunftsfähig zu machen.

Obermeister Klaus-Gernot Richert: An der Bezahlung liegt es nicht. Quelle: Martin Schlüter

„Lieber Abitur als Ausbildung“

Deshalb fehlten jetzt einfach die Auszubildenden und damit auch die Fachkräfte. Richert nennt ein Beispiel: Im vergangenen Jahr hat er als Innungsobermeister für den ganzen Bereich 12 Lehrlinge zu Gesellen freigesprochen. In früheren Jahren hatten große Unternehmen in Hannover das mehrfache an Lehrlingen in einem Betrieb. „Davon haben wir die vergangenen Jahre noch profitiert“, sagt Richert. Aber damit sei es jetzt vorbei. Und Maurer aus Bulgarien und Rumänien seien nicht unbedingt die beste Lösung, betont der Bauunternehmer. Denn bei den Kunden seien Bauhandwerker gefragt, die von den Kunden auch verstanden würden.

Auch die Friseurinnen und Friseure leiden unter der mangelnden Lust junger Menschen an einer Ausbildung, berichtet Friseurmeisterin Sabine Tasche aus Hannover. Bundesweit seien die Zahl der Auszubildenden in ihrem Bereich erstmals unter 10.000 gesunken, in diesem Jahr sind es nur noch 7000 Auszubildende, sagt die Innungschefin. Das zurückgehende Interesse am Handwerk sei ein gesellschaftliches Problem, meint Tasche. Denn auch in ihrem Bekanntenkreis werde den jungen Leuten empfohlen, Abitur zu machen und anschließend zu studieren.

„Die Kunden sind verunsichert“

Friseur-Obermeisterin Sabine Tasche: Eltern empfehlen Abi statt Azubi. Quelle: Tim Schaarschmidt

Hinzu komme noch die Corona-Pandemie, gerade die Friseure seien einerseits vom Lockdown, aber auch von unterschiedlichen Zutrittsregelungen betroffen gewesen. „Und natürlich sind auch die Kunden verunsichert“, berichtet sie. Das sei dann auch nicht gerade eine gute Werbung für eine Ausbildung in einem Friseursalon. Knapp sieben Monate muss ein Friseursalon in der Region Hannover derzeit durchschnittlich warten, bis er einen neue Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einstellen kann, die Wartezeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent verlängert.

Sanitär-Innungschef Kai-Uwe Henneberg: Wer ausbildet, hat kein Problem. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wer eigene Leute ausbildet, hat kein Problem“, sagt der Obermeister der Innung für Sanitär und Heizungstechnik in Hannover, Kai-Uwe Henneberg. Er hat in seinem Betrieb, Heymeier Haustechnik, zurzeit 30 Mitarbeiter, davon sind sieben Auszubildende. „So sichern wir uns unseren eigenen Nachwuchs“, betont er. Er weiß aber, dass andere Sanitärfirmen vor großen personellen Problemen stehen. „Wer nicht ausbildet, muss lange suchen“, sagt er.

Keine Beratung an der Käsetheke?

Insgesamt ist die personelle Situation bei dem Sanitärbetrieben ähnlich dramatisch, wie bei den Friseuren und im Hochbau: 203 Tage wartet ein Betriebsinhaber durchschnittlich, bis er eine freie Stelle besetzen kann, das sind knapp sieben Monate.

Christophe Deguerre: Das macht uns große Sorge. Quelle: privat

Aber der Fachkräftemangel könnte auch bald in Lebensmittelgeschäften zu spüren sein. Dort beträgt die durchschnittliche Vakanz bis zur Besetzung einer freien Stelle 175 Tage, knapp sechs Monate. Und auch hier steigt der Mangel stark an, fast 50 Prozent hat sich die Wartezeit im Vergleich zum Vorjahr verlängert. Im städtischen Bereich gebe es zwar keine Probleme zum Beispiel Kassierer-Jobs zu besetzen, berichtet der Leiter des Rewe-Marktes in der Philipsbornstraße, Christophe Deguerre. Künftige Probleme sieht er aber bei den Fachkräften, die zum Beispiel die Kunden an der Fleisch- oder Käsetheke beraten.

Deguerre bleiben die Fachkräfte treu, aber er hat von Kollegen schon von Schwierigkeiten gehört. „Die Kunden erwarten aber immer häufiger eine fachkundige Beratung“, berichtet er. Dass es dafür immer weniger Verkäufer und Verkäuferinnen gebe, bereite ihm und seinen Kollegen große Sorge, betont er. Besserung ist jedenfalls nicht in Sicht.

Von Mathias Klein