Die Zahl der brütenden Störche in der Region Hannover steigt seit einigen Jahren konstant an. Für 2020 hat der Biologe Reinhard Löhmer, ehrenamtlicher Weißstorchbeauftragter, 88 Brutpaare gezählt. Im Vorjahr waren es 73. Allerdings sind nur in 66 Storchennestern insgesamt 147 Jungvögel geschlüpft – und damit zehn weniger als 2019. Laut Löhmer liegt das am Wetter: „Durch fehlende Niederschläge im April und Mai fehlten die für die Storchenaufzucht wichtigen Regenwürmer.“ Erst Ende Juni habe sich das Nahrungsangebot in Form von Großinsekten wie Heuschrecken und Feldmäusen gebessert.

Frühe Heimkehr, beflügelt durch Rückenwind

Die Witterung war nach Angaben des Experten auch der Grund dafür, dass Störche aus ihren Winterquartieren in Spanien bereits Anfang Februar und damit früher als sonst in der Region eingetroffen sind. „Der Winter war mild, die Vögel hatten durch stürmische Westwinde Rückenwind“, erläutert Löhmer.

Störche, die auf der Ostroute über die Türkei und Bulgarien in die Region gezogen sind, kamen laut Bericht später, aber in größerer Zahl. Das hatte Folgen: Zum einen gab es Kämpfe um Nistplätze wie etwa in Wunstorf-Kolenfeld, wo Ende Juni ein Altvogel bei einer Auseinandersetzung mit einem Rivalen in einen Molkereischlot fiel. Er verletzte sich dabei und musste wie auch drei Jungvögel in die Wildtierstation Sachsenhagen zum Aufpäppeln gebracht werden.

Nestbau auf Baukran

Zum anderen bezogen Störche nicht nur neue, von Tierfreunden gebaute Nisthilfen, sondern bauten sich auch selbst neue Nester – etwa in Wunstorf-Idensen auf dem Ausleger eines Baukrans, in Isernhagen H.B. auf einer Hoflampe oder in Langenhagen-Kaltenweide schlichtweg auf einem Baum. „Dies zeigt, dass die Störche sich nach wie vor Nester ohne menschliche Hilfestellung bauen können“, erklärt Löhmer.

Normalerweise legen die Vögel nach Angaben des Experten vier Eier und brüten diese auch aus. Das war in der Region laut Bericht in diesem Jahr aber nur in Lehrte-Immensen, Wunstorf-Steinhude und Hannover-Wülfel der Fall. Dagegen kümmerten sich zwölf Brutpaare lediglich um Einzelkinder.

Vor allem in der Leinemasch tummeln sich häufiger Trupps von Jungstörchen. Quelle: Westerkamp/Leserfoto

Jungstörche bilden Trupps

Wie im vergangenen Jahr fällt auf, dass Jungstörche anders als in früheren Jahren nicht im Winterquartier bleiben, sondern mit den älteren Vögeln in den Norden ziehen. Die Frühreifen unter ihnen versuchen sich im Brutgeschäft, die anderen bilden Trupps – zu beobachten vor allem auf Feldern im Bereich der Leine von Laatzen bis Neustadt.

Die meisten Brutpaare gibt es wie gewohnt in Neustadt und seinen Ortsteilen; es sind insgesamt 19. Es folgen Wunstorf mit 16 und Garbsen mit zehn. In Hannover hat Löhmer vier Brutpaare gezählt. Barsinghausen und Gehrden sind dagegen die beiden Städte in der Region, in denen die Störche offenkundig keine Nachwuchsarbeit betreiben.

