Hannover

Immer wieder gibt es bei Bürgerinnen und Bürgern Irritationen über unterschiedliche Angaben des Inzidenzwertes. Denn je nachdem, ob man die Zahlen der Region Hannover, des Landes Niedersachsen oder des bundesweit berichtenden Robert-Koch-Instituts in Berlin betrachtet, gibt es für die Region Hannover einen anderen Inzidenzwert. Aber auch sonst unterscheiden sich die Zahlen täglich. Mit dem Inzidenzwert (kurz für: Sieben-Tages-Inzidenz) wird die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bezeichnet.

An Wochenenden keine Zahlen aus Hannover

Der Grund dafür sind die Meldewege zwischen den unterschiedlichen Behörden und Institutionen. Die Zahlen aus dem Gesundheitsamt der Region Hannover sind hier die aktuellsten Zahlen. Auch der von hier gemeldete Inzidenzwert ist der aktuellste. Allerdings mit Einschränkungen: Denn an den Wochenendtagen Sonnabend und Sonntag veröffentlicht die Region Hannover keine Zahlen, deshalb gibt es an Sonnabenden und Sonntagen auch von dort keinen aktuellen Inzidenzwert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Die HAZ nennt deshalb für die Gesamtregion Hannover immer ausschließlich den Inzidenzwert, den das Land Niedersachsen täglich meldet. Denn nach diesem Wert richten sich die Beschränkungen, die das Land in den unterschiedlichen Bereichen verhängt – etwa wie die Maskenpflicht im Unterricht an in weiterführenden Schulen. Die Daten aus der Region Hannover, die an den Wochentagen meist in der Mittagszeit veröffentlicht werden, werden zum Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) weiter geleitet. Das NLGA sammelt alle Daten aus den Landkreisen und schickt diese dann an das Robert-Koch-Institut ( RKI) in Berlin. Daher basieren die Statistiken des NLGA und des RKI immer auf den Daten des Vortages. Das macht die Unterschiede dann noch größer. Derzeit spielt der Unterschied aber keine Rolle: Denn der Inzidenzwert für die Region Hannover liegt deutlich über 100.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein