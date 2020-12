Hannover

Wegen einer technischen Panne im Gesundheitsamt der Region Hannover wurden der Öffentlichkeit am Mittwoch nur unvollständige Daten zur Entwicklung der Corona-Pandemie in Hannover und dem Umland gemeldet. Es habe einen „internen Übermittlungsfehler“ gegeben, sagte am Donnerstag eine Sprecherin der Region Hannover. „Den technischen Fehler haben wir gefunden und behoben. Heute geht alles wieder seinen normalen Gang.“ Die Region Hannover teilt täglich die aktuelle Entwicklung der Infektionslage mit. Die Angaben sind auch Grundlage für den täglichen Bericht auf haz.de zu den Werten in jeder einzelnen Kommune in der Region.

Im November Panne beim Landesgesundheitsamt

Schon in der Vergangenheit haben Behörden Daten zur Corona-Pandemie nur unvollständig übermittelt. Im November etwa konnte die Region ihre Daten nicht an das Landesgesundheitsamt liefern. Der Fehler lag aber nicht bei der Region, sondern beim Land – die Daten aus Hannover konnten beim Land nicht eingelesen werden.

An Wochenenden teilen zudem viele Gesundheitsämter öffentlich gar keine Daten mit, darunter auch die Region Hannover. So wird es auch wieder an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr sein, wie ein Sprecher erklärte. Dem Landesgesundheitsamt werde man die Daten aber durchgehend übermitteln.

Eingeschränkte Besetzung an Feiertagen

Grundsätzlich ist das Gesundheitsamt nach Angaben eines Regionssprechers über die Feiertage besetzt – wenn auch eingeschränkt. Am 25. Dezember und am 1. Januar werde es nur eine sogenannte Notbetreuung geben, „die aber im Ernstfall eine im Hintergrund stehende Einsatzbereitschaft aktivieren kann“.

Priorität hat über die Feiertage, Infektionsketten nachzuverfolgen und Quarantänen anzuordnen. „Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Fallbearbeitung von Infektionen in Alten- und Pflegeheimen.“

Die registrierten Infektionszahlen dürften über die Feiertage nach Einschätzung des Sprechers zurückgehen: „Grundsätzlich erwartet die Region, dass das Meldeaufkommen sinkt, wenn die Labore ihre Kapazitäten in den Weihnachtsferien drosseln.“

