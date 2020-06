Hannover

In knapp zwei Wochen sollen niedersachsenweit die Kitas wieder für alle Kinder öffnen – auch in der Region Hannover. Schon jetzt aber mehren sich die Fälle von Kitas, in denen es bestätigte Fälle von Corona-Infektionen gibt. Insgesamt fünf Tagesstätten in Hannover und im Umland sind nach Angaben eines Sprechers der Region Hannover derzeit davon betroffen. Drei davon liegen im hannoverschen Stadtgebiet. In zwei weiteren Einrichtungen aus der Region gibt es ebenfalls neue Infektionen.

15 Schulen sind betroffen

Auch in den Schulen in der Region Hannover ist die Zahl der Erkrankungen weiter gestiegen. 15 Schulen haben nach Angaben des Regionsgesundheitsamtes mittlerweile Covid-19-Fälle, sieben Schulen in der Landeshauptstadt, acht Schulen in der Region. 17 Schüler und zwei Lehrer sind erkrankt. 96 Kontaktpersonen befinden sich zurzeit in Quarantäne. Erst vor zwei Wochen wurde erstmals eine bestätigte Corona-Infektion in einer Kita öffentlich: Betroffen war eine kirchliche Tagesstätte in Hannover-Ledeburg. Das Kind dort ist nach Angaben des Gesundheitsamtes wieder gesund.

Krippenkind ist erkrankt

In den aktuell betroffenen fünf Regions-Kitas sind nach Angaben des Sprechers vier Kinder und ein Mitarbeiter erkrankt, darunter ist auch ein Krippenkind aus einer AWO-Kita in Altwarmbüchen. In der Kita am Helleweg war der Verdachtsfall des Kindes am Dienstagvormittag bekannt geworden. Die betroffene Krippengruppe sei daraufhin sofort geschlossen worden, sagte Knud Hendricks, Spartenleiter des Bereichs Jugendhilfe und Kitas der AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH. Die AWO habe Gesundheitsamt und Eltern informiert und die anderen ein- bis dreijährigen Kinder und die beiden Mitarbeiterinnen als direkte Kontaktpersonen nach Hause geschickt, hieß es weiter. Sechs Kinder wurden nach Angaben des Regionsgesundheitsamtes in Quarantäne geschickt. Den Familien sei dringend geraten worden, Kontakt zum Kinderarzt aufzunehmen und die Kinder auf das Coronavirus testen zu lassen. Ergebnisse lagen am Donnerstagnachmittag noch nicht vor. Auch zwei AWO-Mitarbeiterinnen ließen sich testen. Ein Ergebnis sei inzwischen negativ verlaufen, ein weiteres stehe noch aus, hieß es am Donnerstag. Regionsweit befinden sich infolge von Corona-Fällen in Kitas mittlerweile 29 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Keine Schließung der Einrichtung

Komplett schließen musste die AWO ihre Kita in Altwarmbüchen nach dem positiven Testergebnis nicht. Sie profitiert von der Besonderheit der Räumlichkeiten – und offenbar auch von den derzeit vom Kultusministerium vorgeschriebenen Kontaktverboten zwischen einzelnen Gruppen: Im Hauptgebäude könne die Betreuung weitergehen, weil die betreffende Krippengruppe im 2017 errichteten Neubau mit Platz für zwei Gruppen untergebracht gewesen sei, hieß es am Donnerstag. „Und es gab keinen Kontakt zwischen einzelnen Gruppen“, sagt AWO-Spartenleiter Hendricks.

Lockerungen vor neuen Infektionsschutzregeln?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hatte am Dienstag angekündigt, dass Kita-Kinder auch nach den Öffnungen für alle Kinder am 22. Juni weiter streng nach Gruppen getrennt bleiben müssten. Dazu, welche Schutzmaßnahmen gegen Infektionen in den Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb künftig gelten werden, äußerte er sich bislang nicht. Die Kirchengewerkschaft Niedersachsen übte daran am Donnerstag heftige Kritik. Es sei unverantwortlich, schon ein Datum für weitere Lockerungen zu nennen, bevor man sagen könne, mit welchen Maßnahmen man Kinder und Mitarbeiter künftig schützen wolle, hieß es. Insgesamt umfasst die AWO-Kita in Altwarmbüchen sechs Gruppen mit rund 110 Kindern, aktuell sind es aber wegen der noch geltenden Regeln zur Notbetreuung weniger.

Von Frank Walter und Jutta Rinas