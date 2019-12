Hannover

Die meisten Menschen in Hannover sterben im Krankenhaus – obwohl sie, wie man vermuten darf, eigentlich gern zu Hause sterben würden. Zugleich sinkt der Anteil derjenigen, die zu Hause sterben. Dafür steigt die Zahl der Menschen, die ihre letzten Tage in Pflegeheimen verbringen. Das alles geht aus einer „Analyse der Sterbeorte von Einwohnern in der Stadt und Region Hannover“ hervor, die das Institut für Allgemeinmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover unter seinem Leiter Prof. Nils Schneider vorgenommen hat.

Das Institut hat sich mit der Palliativversorgung in Hannover befasst, der Begleitung und Fürsorge für sterbenskranke Menschen. Sie dient dazu, diesen Menschen bei der Verwirklichung eines oft geäußerten Wunsches zu helfen: zu Hause sterben zu können. Der Deutsche Hospiz- und Palliativverband hat mal ermittelt, dass 58 Prozent der Menschen zu Hause sterben wollen, nur 4 Prozent im Krankenhaus – und dass die Realität bundesweit anders aussieht. Mehr als die Hälfte der Deutschen stirbt in einer Klinik, 23 Prozent sterben zu Hause, rund 19 Prozent in Altenheimen.

Totenscheine ausgewertet

Die konkreten Zahlen für Hannover hatte bisher niemand zusammengetragen, jetzt hat das MHH-Institut Stichproben (rund ein Drittel) der Totenscheine aus Stadt und Region aus den Jahren 2007 und 2017 ausgewertet. Beteiligt an der Forschungarbeit waren außer Schneider Anja Rothmund, Stephanie Stiel und Franziska Herbst.

Ergebnisse: 2007 starben 11429 Menschen in Stadt und Umland, 2017 waren es 13040, ein Zuwachs, der der gestiegenen Einwohnerzahl geschuldet ist. 2007 starben 51,4 Prozent der Hannoveraner im Krankenhaus, zehn Jahre später waren es 47,4 Prozent. 26,1 Prozent konnten ihr Leben im Jahr 2007 zu Hause oder bei nahen Angehörigen beschließen, 2017 nur noch 19,8 Prozent. Und während 2007 gerade mal 15,3 Prozent der Todesfälle in Pflegeheimen registriert wurden, waren es 2017 bereits 27,1 Prozent. Alle anderen starben in Hospizen oder auf der Palliativstation eines Krankenhauses, während eines Krankentransportes oder in einer Arztpraxis oder auf der Straße.

Die Menschen blieben heute weitaus länger in den eigenen vier Wänden, berichtet Nils Schneider. Das können sie, weil es mehr ambulante Pflegedienste gibt. Und eine häusliche Palliativversorgung: In der Stadt Hannover arbeiten vier ambulante Palliativdienste, der Dienst des Hospiz Luise, der des Friedrikenstifts und der der Diakoniestationen mit einem Team von jeweils etwa vier Leuten, zudem die private Firma Ampa.

Wieso sterben trotzdem die meisten Menschen in Institutionen? 2007 waren es 66,7 Prozent, 2017 wuchs der Anteil auf 74,5 Prozent.

Mehr Betreuung nötig

Das liegt teils an den brüchig gewordenen sozialen Strukturen: Früher wurden die Alten von Ehepartnern oder von den Kindern gepflegt, heute sind die Kinder woanders und es gibt viel mehr Alleinlebende. Niels Schneider berichtet, dass die Leute dann etwa mit akuten Beschwerden in die Klink kommen, dort behandelt und anschließend – weil sie sich nicht mehr selbst versorgen können – zum Sterben in ein Heim geschickt werden.

„Wenn das Pflegeheim in Zukunft immer häufiger das vertraute Umfeld der Menschen in der letzten Lebensphase darstellt“, heißt es in der MHH-Studie, gelte es, Patienten auch dort mit Palliativdiensten „zu erreichen und zu versorgen“. Damit und mit hausärztlicher Betreuung könnten auch unnötige Krankenhauseinweisungen vermieden werden. Die Heime selbst sollten dafür mehr Personal einstellen und es für den Umgang mit Sterbenden besser schulen, was natürlich finanziert werden müsse, denkbar sei auch, dass ambulante Palliativdienste sich um Menschen in Heimen kümmern. So jedenfalls sei ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod zu gewährleisten.

