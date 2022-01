Hannover​

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Künftig wird ein Expertenrat die Impfkampagne der Region Hannover begleiten und unterstützen. Das kündigt Regionspräsident Steffen Krach (SPD) an. „Wir haben uns nach den jüngsten Vorkommnissen zusammengesetzt und überlegt, wie die Impfkampagne in Zukunft noch besser präventiv gegen Fehler geschützt werden könnte. Alle internen und externen Abläufe und deren Schnittstellen werden nochmal auf Fehleranfälligkeiten überprüft“, sagt Krach. Im Januar ist es gleich zu zwei Impfpannen gekommen: Zunächst wurden 21 Kindern versehentlich die Dosis für Erwachsene verabreicht, dann wurde ein bereits abgelaufener Impfstoff tausendfach eingesetzt.

Aus Erfahrungen lernen

Drei erfahrene Kräfte sollen künftig eingesetzt werden, um Impfabläufe und Logistik zu validieren. Die mit dem Impfen beauftragten Hilfsorganisationen haben dieses Engagement der Region Hannover sehr begrüßt. „Wir haben mit hohem Tempo gemeinsam mit den Hilfsorganisationen eine der größten Impfkampagnen Deutschlands installiert. Es ging uns dabei immer um Schnelligkeit aufgrund der sich anbahnenden Omikron-Welle, was bis hierher auch sehr gut funktioniert hat“, betont Krach. Die schnell etablierten Prozesse in den Impfteams würden nun überprüft, um aus Erfahrungen zu lernen. „Gemeinsam mit der Gesundheitsdezernentin bin ich davon überzeugt, mit dem Expertenrat tatkräftige und erfahrene Unterstützung für die Region Hannover gewonnen zu haben.“

Der Rat setzt sich zusammen aus Dr. Petra Rambow-Bertram, Koordinatorin des Impfmanagements am Klinikum Region Hannover (KRH), Alfred Blume, Leiter der Technischen Einsatzleitung der Region Hannover und Katastrophenschutzexperte, und Matthias Vonnemann, Leitender Impfarzt der Impfteams der Region Hannover. Rambow-Bertram bündelt beim KRH bereits verschiedene Themenbereiche und verfügt über Erfahrungen im Impfstoffmanagement. Blume ist ein erfahrener Krisenmanager und war bereits in den Aufbau des Behelfskrankenhauses involviert. Er soll vor allem darauf achten, wo Arbeitsprozesse optimiert werden können. Mediziner Vonnemann soll in seiner Rolle als Leitender Impfarzt vor allem die Impfstoffverteilung und Abläufe analysieren und koordinieren.

Strukturen und Abläufe kontrollieren

„Wir haben mit den Hilfsorganisationen vereinbart, dass wir schnell alle internen Strukturen und Arbeitsabläufe überprüfen. Der Expertenrat wird regelmäßig hinzugezogen und in die bestehenden Austauschrunden zwischen Gesundheitsdezernentin und den Hilfsorganisationen mit einbezogen“, so der Regionspräsident.

Von Susanna Bauch