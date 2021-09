Hannover

Wie viele Menschen sind in der Region Hannover an oder mit dem Coronavirus gestorben? Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 1104 Todesopfer seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres. Am Montag dann eine Überraschung: Plötzlich sind es nur noch 1038 Tote und damit 66 weniger, als vor dem Wochenende. Wie kann das sein?

Nachweislich an Covid-19 verstorben

Laut Regionssprecher Christoph Borschel hängt das mit einer neuen Zählweise zusammen. Denn die Region erfasst ab sofort nur noch Verstorbene, die nachweislich an Covid-19 gestorben sind. Bisher wurden auch die Toten in der Statistik erfasst, die zum Zeitpunkt des Todes an Covid-19 erkrankt waren – ohne dass Covid-19 die Todesursache war.

Aus der Statistik sind jetzt also die 66 Todesfälle seit Beginn der Pandemie herausgerechnet, bei denen Covid-19 nicht nachweislich die Todesursache war, die aber zum Zeitpunkt ihres Todes an Covid-19 erkrankt waren. Dadurch sei die Statistik eindeutiger, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Die veränderte Zählweise bilde das Infektionsgeschehen deutlicher ab.

Einen Konflikt mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) gebe es durch die neue Zählweise nicht. Das RKI lasse beide statistischen Erfassungen zu. In der Region Hannover liegt der Altersdurchschnitt der Verstorbenen jetzt bei 83 und damit um ein Jahr geringer als bei der alten Zählweise.

Von Mathias Klein