Region Hannover bleibt bei Modellversuch für Geschäftsöffnungen offenbar außen vor

Hannover

Die Region Hannover wird nicht unter den Modellkommunen sein, in denen als Modellversuch für drei Wochen Einkaufen, der Besuch von Fitnessstudios oder kulturellen Veranstaltungen erlaubt sein soll. Das erfuhr die HAZ am Freitagabend aus Kreisen der Landesregierung. Um die Teilnahme an dem Modellversuch hatten sich 65 Kommunen beworben, zum Zuge werden voraussichtlich nur 14 Kommunen kommen.

In ausgewiesenen Bereichen sollen nach den Plänen des Landes in den Modellstädten künftig Geschäfte, Theater und Kinos, Galerien, Fitnessstudios oder die Außenbereiche von Restaurants besucht werden können – erst einmal für drei Wochen. Voraussetzung ist ein aktueller negativer Corona-Test. Strenge Schutzmaßnahmen und Testkonzepte in den Projektgebieten sind ebenso Bedingung wie die durchgängige Nutzung einer digitalen Kontaktnachverfolgung und die Einbindung der jeweiligen Gesundheitsämter. Dazu hat das Land bereits einen Lizenz zur Verwendung der sogenannten Luca-App erworben.

PIn Langenhagen waren die QR-Codes für die Luca-App bereits getestet worden, als das Gesundheitsamt noch gar nicht an das System angeschlossen war. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Konzept der Region überzeugt bei der Landesregierung nicht

Aus der Region Hannover war lediglich die Landeshauptstadt vorgeschlagen worden, die mit einem Inzidenzwert von 141,5 am Freitag allerdings zu den stärker belasteten Regionen Niedersachsens zählte. Das Konzept Hannovers habe angesichts dieser hohen Inzidenzwerte hinsichtlich der wissenschaftlichen Begleitung und auch des ausgewählten Teilgebiets nicht sonderlich überzeugt, so erfuhr die HAZ. Auch seien die Vorstellungen zur Lenkung der Besucherströme im Vergleich mit anderen Konzeptionen nicht besonders überzeugend gewesen, hieß es bei Landespolitikern. Im Vorfeld der Bewerbung war vor allem die Tatsache umstritten gewesen, dass aus der einwohnerstarken Region Hannover lediglich die Landeshauptstadt vorgeschlagen worden war und nicht auch noch eine weitere Kommune – viele Städte wie etwa Laatzen, Lehrte und Garbsen hatten ebenfalls Interesse angemeldet.

Lesen Sie auch: Modellversuch soll trotz steigender Inzidenz starten

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Teilnehmende Kommunen werden am Sonnabend benannt

Die Entscheidung, wer nun den Zuschlag zu dem Modellversuch bekommen soll, wird am Sonnabend offiziell verkündet, nachdem sich die Landesregierung mit den Kommunalverbänden abgestimmt gesetzt hat. Zugelassen werden ohnehin nur Kommunen, die ein besonders sorgfältiges Konzept zur Nachverfolgung möglicher Infektionen und zur Lenkung der Besucherströme vorgelegt haben.

Von Michael B. Berger