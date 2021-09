Hannover

Mehr als hundert Kommunen bundesweit haben sich mit Modellprojekten im Nahverkehr um finanzielle Förderung durch den Bund beworben. Zwölf davon sind ausgewählt worden, darunter auch die Region Hannover. Sie erhält nun in den kommenden drei Jahren insgesamt 30 Millionen Euro. Weitere 10 Millionen Euro muss sie aus eigener Tasche dazu tun und hat dieses Geld bereits vorsorglich im Haushalt eingeplant.

„Die Nachricht aus dem Bundesverkehrsministerium kam am Montagmorgen etwas überraschend bei uns an. Sie ist natürlich positiv, wir können viel damit anfangen“, sagte Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz der HAZ. Das Ministerium fördert Projekte, die dem Klimaschutz zugute kommen. „Wir haben kreative und innovative Maßnahmen ausgewählt“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

Das hat die Region Hannover vor:

Mehr Sprintis für das Umland

Seit Juni verkehren Kleinbusse, die sogenannten Sprintis, in Sehnde, Springe und der Wedemark. Sie funktionieren nach On-Demand-System, können also von Fahrgästen per App geordert werden und holen diese dann in Haustürnähe ab. Mit der Förderzusage will die Region dieses Angebot auf alle Städte und Gemeinden in der Tarifzone C ausweiten; das sind insgesamt 13 zwischen Neustadt im Norden, Uetze im Osten, Sarstedt im Süden und Barsinghausen im Westen. Dieses Vorhaben ist das teuerste im Paket der Region und kostet allein 20 Millionen Euro. „Wir sind bisher die bundesweit einzigen, die Busverkehr im On-Demand-System in dieser Größenordnung planen“, sagt Franz.

Die HannoverCard 50

Was bei der Bahn die BahnCard 50 ist, soll in der Region als HannoverCard 50 ins Fahrscheinangebot kommen. Nahverkehrskunden können diese zum Preis von 10 Euro monatlich erwerben und zahlen dann für alle Fahrscheine im Bereich des Großraum Verkehr Hannover (GVH) den halben Preis. Nicht im Paket der Region enthalten ist das sogenannte 365-Euro-Jahresticket für Busse und Bahnen. Der Sozialdemokrat Steffen Krach, der bei einem Sieg in der Stichwahl am 26. September neuer Regionspräsident werden könnte, hat diese Variante allerdings im Wahlkampf versprochen.

Haltestellen als Mobilstationen

Bahnhöfe und Stadtbahnhaltestellen sollen mehr als nur Abstellanlagen für die Autos und Fahrräder der Pendler sein, sondern dazu Ladestationen für E-Bikes und Mobiltelefone beinhalten, einen Fahrradverleih ermöglichen und über sogenannte Pop-up-Lounges verfügen. In denen können Kunden dann zu Stoßzeiten Kaffee trinken.

Auch die GVH-App soll mit dem Fördergeld verbessert werden. Quelle: Tobias Kleinschmidt

Neue Funktionen für die GVH-App

Neue Möglichkeiten will die Region auch für die GVH-App ersinnen. Sie denkt dabei an personalisierbare Funktionen, Fahrgastzählungen und Angaben zur Auslastung der Fahrzeuge.

„Wir werden das alles nicht auf einen Schlag machen, sondern vom kommenden Jahr an schrittweise vorgehen“, sagte Franz. Was genau wann passiere, müsse nun geprüft und festgelegt werden. Zu den zwölf Modellprojekten, die das Bundesverkehrsministerium ausgewählt hat, befindet sich ein weiteres in Niedersachsen, und zwar im Landkreis Cuxhaven. Auch der setzt unter anderem auf On-Demand-Verkehr.

Von Bernd Haase