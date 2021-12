Region Hannover erhält mehr Impfstoff für Kinder

Hannover

Die Region Hannover wird das Impfangebot für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in den kommenden Tagen weiter ausbauen. Möglich macht das die Zusage von erneut 20.000 Dosen Impfstoff für Kinder. Dieselbe Menge hatte die Region Hannover bereits im ersten Bestellvorgang erhalten. „Das erleichtert uns die Kalkulation enorm“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). „Wir hatten die Impfungen der Kinder bisher so geplant, dass sicherheitshalber die Hälfte an vorhandenem Impfstoff für Zweitimpfungen zurückgehalten werden muss. Nun können wir schon jetzt das Tempo bei den Erstimpfungen steigern.“

Kapazitäten werden deutlich erhöht

Die Kinder-Impfungen in der Region sind gut angelaufen. Allein zwischen Donnerstag und Sonntag haben sich im Erlebnis-Zoo Hannover rund 1250 Kinder impfen lassen. Bis zum Ende der dritten Kalenderwoche 2022 haben sich darüber hinaus bereits rund 16.000 Kinder einen Impftermin im Zoo und in der Ernst-August-Galerie gesichert. „Unsere Angebote werden gut angekommen. Wir merken, dass die Nachfrage gerade für Kinder sehr hoch ist. Unser Ziel ist nun, mit dem zusätzlichen Impfstoff schnellstmöglich neue Termine ins Impfportal einzustellen. Jede Impfung zählt“, sagt Krach. „Wir werden die Kapazitäten schnellstmöglich deutlich erhöhen.“

Gleichzeitig zieht er eine erste Zwischenbilanz. „Wir stellen fest, dass es richtig war und ist, die Impfungen von Kindern mit Terminbuchung zu organisieren. Das Feedback darauf ist positiv – sowohl von den Kindern und deren Eltern, als auch vom Impfpersonal – sodass wir an diesem Weg festhalten werden.“ Die Termine werden je nach Verfügbarkeit schnellstmöglich und fortlaufend im Impfportal eingestellt.

Von Susanna Bauch