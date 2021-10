Region Hannover feiert sich: 20 Jahre Erfolgsmodell

Hannover

Mit etwa 300 Gästen hat die Region Hannover am Wochenende ihren 20. Geburtstag gefeiert. Und auch wenn es hier und da Andeutungen gab, dass in einigen Fragen stets Verbesserungspotenzial ist, waren sich doch alle einig über die Qualitäten des bundesweit einzigartigen Modells. „Wir sind 100 Jahre weiter als andere Regionen“, sagte Professor Axel Priebs, ehemaliger Planungsdezernent der Region, der jetzt andere Ballungsräume bei ähnlichen Prozessen berät.

Stolz auf die Region Hannover

„Wir haben die Arbeit ordentlich gemacht, da können wir stolz drauf sein“, sagte Michael Arndt, der Gründungspräsident der Region Hannover, der das Projekt ab 2001 durch die ersten fünf Jahre steuerte. Erwin Jordan, langjähriger Sozialdezernent der Region, erinnerte daran, das es anfangs schwere Hypotheken gab. 30 Millionen Euro sollte das neue Verwaltungskonstrukt einsparen, als „Regionsrendite“, wie es damals hieß. „Es herrschte zwar Aufbruchstimmung, aber alles stand unter finanziellem Druck, wir haben eigentlich nur Sparprogramme gemacht.“ Das Ergebnis heute sei aber „toll“, befand Jordan.

Empfang zum 20. Geburtstag der Region Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Region organisiert für die Landeshauptstadt und die 20 Umlandkommunen gemeinsam komplexe Verwaltungsbereiche wie die Kliniken, den Abfall, Nahverkehr, Naturschutz, Berufsschulwesen und große Teile der Sozialpolitik. Während in vielen anderen Ballungsräumen ein Gegeneinander von Großstadt und Speckgürtel herrscht, sei in Hannover viel mehr Zusammenhalt spürbar, sagte der scheidende Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). „Für mich ist die Region das Gegenteil von ,America first‘, weil sie Ausgleiche schafft, statt das Trennende zu betonen.“

Wer weiß schon, wie ein Landkreis funktioniert?

Zwar werde der Region immer wieder vorgehalten, dass die Menschen nicht genau wüssten, welche Aufgaben sie habe. „Aber seien wir ehrlich“, sagte Jaga, „wenn Sie Menschen aus anderen Ballungsräumen fragen, wie ihr Landkreis im Detail funktioniert, dann wissen die es dort auch nicht.“ Jagau stand 15 Jahre an der Spitze der Region. Sein Nachfolger Steffen Krach (SPD) bescheinigte ihm, eine gut geführte Region und eine gut aufgestellte Verwaltung zu übergeben.

Rolf-Axel Eberhardt (CDU), gerade als langjähriger Bürgermeister der Regionsstadt Wunstorf verabsschiedet, lobte vor allem, dass das Regionskonstrukt ihren kommunen Bürgernähe erlaube. Von Baugenehmigungen bis zur Kfz-Zulassung: In vielen Landkreisen werde dies zentral organisiert, hier aber würden nur „komplizierte Konstruktionen wie die Kliniken“ bei der Region angesiedelt. Er verhehlte nicht, dass ihm die Region in einigen Aspekten zu dominant sei, etwa beim Naturschutz. „Aber ich habe in den letzten zehn Jahren nicht einmal gehört, dass jemand gefordert hat, das Rad der Regionsgründung zurückzudrehen.“

Hoher Digitalisierungsgrad

Cora Hermenau (CDU), bis 2014 Finanzstaatssekretärin im Land und dann Gesundheitsdezernentin der Region, berichtete, wie überrascht sie damals vom hohen Digitalisierungsgrad der Arbeitsabläufe in der Region gewesen sei und als wie stark sie den Willen der regionsbeschäftigten empfunden habe, Probleme zu lösen. „Wir haben hier die Chance, etwas Großes weiterzuentwickeln in Fragen wie Wohnen, Wirtschaft und Soziales“, sagte Hermenau und fügte an: „Davon profitieren alle.“

Jagau selbst sprach kritische Punkte an. Etwa, dass es nach wie vor zwei Ausländerbehörden für Stadt und Umland gebe. Oder dass aus organisatorischen und finanziellen Gründen die Kitabetreuung an Ortsgrenzen endet, was Eltern oft vor Probleme stellt, wenn sie in verschiedenen Städten wohnen und arbeiten. Insgesamt aber sei das Konstrukt voller Vorteile. Immerhin habe es bundesweit oft Kopierversuche gegeben – aber außer in Aachen sei es bisher nirgends gelungen.

Filme zeigen die Vielfalt der Regionskommunen

Wie vielfältig die Region ist, lässt sich seit dem Wochenende in 63 Minuten besichtigen. Seitdem sind im Internet dreiminütige Kurzfilme freigeschaltet, die die Besonderheiten des Kulturlebens der 21 Regionskommunen zeigen. Das Projekt hat 200.000 Euro gekostet und war auch ein Beitrag zur Kulturförderung, als die Branche wegen der Corona-Krise am Boden lag. Vier der 21 Filme wurden während des Festakts gezeigt – und erhielten viel Applaus.

Von Conrad von Meding