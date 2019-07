Hannover

Für die Ansiedlung neuer großer Betriebe in der Region Hannover ist bald kein Platz mehr. Vor allem der Bestand an sofort verfügbaren Flächen hat stark abgenommen: 740.000 Quadratmeter stehen regionsweit noch zur Verfügung, davon nur 460.000 Quadratmeter nahe an Autobahnen. Die Region hat deshalb jetzt in Abstimmung mit den Kommunen ein Fördermodell entwickelt, das bei der Ausweisung neuer Flächen helfen soll.

In einem ersten Schritt erhalten interessierte Kommunen einen Zuschuss bis 100.000 Euro, um Voruntersuchungen zu starten. Entscheiden sie sich dafür, Gewerbeareale zu schaffen, können Ankauf, Abbruch oder Bodensanierungen mit bis zu zwei Millionen Euro gefördert werden. Der Grund: Insgesamt sind regionsweit 7,4 Millionen Quadratmeter Bauland für Gewerbe reserviert, sie sind aber nicht baureif.

„Gerade für Dienstleistungen, wissenschaftsorientierte Produktion, Gründer oder die Kreativwirtschaft sind attraktive, gut erschlossene Flächen mit Nähe zu Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten besonders wichtig“, sagt Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz. Die Stadt Ronnenberg hat den Anfang gemacht: Im Bereich Ronnenberg-Nordost soll ein etwa acht Hektar großes Areal entwickelt werden.

Von Conrad von Meding