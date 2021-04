Hannover

Seit April 2019 können Radfahrer in der Region Hannover kostenlos die App Bike Citizens nutzen. Sie dient nicht nur zur Navigation, sondern liefert auch anonymisiert Daten für die Verkehrsplanung. Für das Projekt hat die Region jetzt den Deutschen Fahrradpreis in der Kategorie Service gewonnen, der vom Bundesverkehrsministerium unterstützt wird und als bundesweit wichtigster Preis seiner Art gilt.

„Die App gibt Anreize zum Fahrradfahren. Mit den erhobenen Daten können Radwege anhand ihrer tatsächlichen Nutzung leichter geplant, verbunden und verbessert werden“, lobte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks als Laudator bei der Preisverleihung in der Hansestadt. So profitierten am Ende alle Beteiligten von Bike Citizens.

Derzeit sind 5200 Nutzer registriert

Die von einer österreichischen Firma entwickelte App nutzen in Hannover und dem Umland nach Angaben von Projektleiterin Sina Wenning derzeit 5200 Radfahrerinnen und Radfahrer. „Darunter sind viele, die ständig im Alltagsverkehr mit dem Fahrrad unterwegs sind“, erklärt sie. Bisher seien 255.000 Fahrten aufgezeichnet worden.

Diese Zahl möchte die Region bis zum Jahresende verdoppeln und wird dazu von Mitte Mai bis Mitte September das bereits aus dem vergangenen Jahr bekannte Bonussystem wieder auflegen. Teilnehmer können dann Punkte sammeln und sie entweder bei Partnerunternehmen gegen kleine Sachleistungen eintauschen oder spenden.

Ziel ist eine Verkehrsmengenkarte

Aus den erfassten Nutzerdaten entsteht eine sogenannte Heatmap, also eine Regionskarte, die anzeigt, welche Radwege die Radler häufig benutzen und welche sie meiden. Ferner kann das System Wartezeiten etwa an Kreuzungen erfassen und die Verkehrsdichte sowie gefahrene Geschwindigkeiten messen. „So entsteht eine Verkehrsmengenkarte als Analysetool, wie es sie für den Autoverkehr als Planungshilfe schon seit Jahren gibt. Wir stehen damit beim Radverkehr aber noch am Anfang“, erklärt Conrad Vinken, Teamleiter Verkehr der Region.

So sieht die aktuelle Fahrradkarte von Bike Citizens für die Hannover aus. Je heller Streckenabschnitte leuchten, desto häufiger werden sie von Nutzern der App befahren. Quelle: Region Hannover

Immerhin lässt sich schon etwas ablesen. Wenig überraschend leuchten die Strecke um den Maschsee und diejenige am Mittellandkanal auf der Heatmap besonders hell, werden also stark frequentiert. Für die Kanalroute gibt es Bestrebungen, sie langfristig zu asphaltieren. Gezeigt hat sich auch, dass Radler im Süden Hannovers gern die Verbindung über Maschsee, Wiehbergstraße und Hildesheimer Straße bis Laatzen nutzen. So soll die Veloroute verlaufen, für die am 3. Mai im Laatzener Bereich Arbeiten beginnen – dort werden Fahrspuren für Radler markiert.

Region investiert 10 Millionen Euro in die Infrastruktur

Am Geld sollen Ausbauten der Radinfrastruktur nicht scheitern. „Wir investieren allein in diesem Jahr 10 Millionen Euro, auch dank beträchtlicher Fördermittel des Bundes“, sagt Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Schwieriger sei es, dafür Planer und Ingenieure zu finden. Die Region werde eine Gesellschaft für die Projektsteuerung gründen.

Der Fahrradpreis ist mit 5000 Euro dotiert. Mit dem Geld will die Region Fahrradkurse für Kinder und Jugendliche finanzieren, weil diese an Schulen derzeit häufig nicht angeboten werden können. Ebenfalls 5000 Euro gehen an Berlin – die Bundeshauptstadt hat für ihre im Lauf der Corona-Pandemie auf Fahrspuren für Autos eingerichteten temporären Pop-up-Radwege den Preis in der Kategorie Infrastruktur gewonnen.

Von Bernd Haase