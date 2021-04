Hannover

Deutliche Schlappe für die Region Hannover: Auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat die nächtliche Ausgangssperre am Dienstag als „voraussichtlich rechtswidrig“ eingestuft – und damit letztlich für alle gekippt. Die sei in ihrer hier allein zu beurteilenden konkreten Ausgestaltung „keine notwendige Schutzmaßnahme“ gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Sie komme ausschließlich als „Ultima Ratio“ in Betracht, wenn alle anderen Maßnahmen voraussichtlich nicht mehr greifen. Die Region reagierte prompt und kassierte die Ausgangssperre noch am selben Tag für alle. Ab sofort dürfen die Menschen wieder rund um die Uhr auf die Straße.

Auch wenn die OVG-Richter die mit der Ausgangssperre bezweckten Ziele durchaus als „legitim“ einstuften, verstoße sie dennoch „gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“. Sie sei bloß in einem begrenzten Umfang dazu geeignet, die Bevölkerung vor Corona zu schützen und eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Angesichts dessen sei die Ausgangssperre „nicht angemessen und deshalb nicht gerechtfertigt“ – also nicht erforderlich. Damit folgte das OVG der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover, das bereits Karfreitag den Eilanträgen von vier Menschen aus der Region stattgab.

Ausgangssperre ist „Ultima Ratio“

Die Lüneburger Richter kritisierten die Region sogar mit deutlichen Worten. Diese habe „nicht ansatzweise nachvollziehbar aufgezeigt“, dass sie ausreichende Bemühungen unternommen habe, die unzureichende Einhaltung der Kontaktbeschränkungen zu verbessern. Gleichzeitig blieb sie laut OVG eine Begründung auf die Aussage schuldig, dass noch größere Kontrollanstrengungen von vornherein erfolglos bleiben würden. Stattdessen müssten alle Behörden erst „alles Mögliche und Zumutbare“ unternehmen, um das Einhalten der bereits gültigen Schutzmaßnahmen sicherzustellen.

Erst, wenn das alles nichts mehr bringe, sei die Ausgangssperre als „Ultima Ratio“ in Betracht zu ziehen. „Nicht nachprüfbare Behauptungen reichen zur Rechtfertigung einer derart einschränkenden und weitreichenden Maßnahme wie einer Ausgangssperre nicht aus“, heißt es seitens des OVG. Nach mehr als einem Jahr Pandemie bestehe die „begründete Erwartung nach weitergehender wissenschaftlicher Durchdringung der Infektionswege“. Der Erlass einschneidender Maßnahmen „lediglich auf Verdacht“ lasse sich in diesem fortgeschrittenen Pandemiestadium nicht mehr rechtfertigen.

Abwägen zwischen Grundrechten und Gesundheit

„Ich kann mit dieser Gerichtsentscheidung gut leben“, sagte Regionspräsident Jagau (SPD) am Dienstagabend. Bei der Abwägung zwischen Grundrechten und der Gesundheit der Allgemeinheit brauche es immer wieder einen Dritten, der die Sache objektiv betrachte. Schon bei Bekanntgabe der Ausgangssperre vergangene Woche hatte Jagau betont, dass die Entscheidung hin zu solch einer einschneidenden Maßnahme nicht leicht gefallen sei.

