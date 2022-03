Hannover

Die Region erweitert ihre Unterstützung für Bedürftige, die bei der Krankenversicherung durchs Raster fallen. Nachdem sie im vergangenen Jahr an der Großen Packhofstraße in Hannover mit Caritas und Diakonie die Clearingstelle „Gesundheit für alle!“ ins Leben gerufen hat, legt sie nun einen Fonds auf, der direkte, finanzielle Hilfen leisten soll. Ausgestattet ist er mit 250.000 Euro pro Jahr.

Nicht immer besteht individueller Anspruch

In der Clearingstelle helfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Menschen, einen individuellen Anspruch auf Versicherungsschutz oder Hilfen zur Gesundheit zu erlangen, sei es durch Aufnahme in eine gesetzliche oder private Krankenversicherung oder durch Leistungen der Sozialhilfe. Es hat sich aber laut Region herausgestellt, dass das nicht immer möglich ist. „Es gibt Situationen, in denen eine notwendige medizinische Versorgung nicht über einen Leistungsträger oder ein anderes Angebot gesichert werden kann“, sagt Sozialdezernentin Andrea Hanke.

Fonds kann im Einzelfall bis zu 5000 Euro übernehmen

Aus dem Gesundheitsfonds will die Region Betroffenen notwendige Behandlungen, Heil- und Hilfsmittel sowie Medikamente finanzieren. Auch Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen, Reha- und Psychotherapieleistungen zählen dazu. Besteht eine ärztlich bescheinigte Notwendigkeit, soll die Clearingstelle aus dem Fonds Kosten bis zu 5000 Euro im Einzelfall übernehmen.

Genauer Bedarf steht noch nicht fest

„Der Fonds hilft in Notfällen, ist aber kein vollständiger Ersatz für Leistungen einer gesetzlichen Krankenversicherung“, betont Hanke. Den genauen Bedarf müsse man noch ermitteln, Anhaltspunkte gibt es bereits. So hatte etwa die Straßenambulanz des Caritasverbandes Hannover im Jahre 2020 insgesamt mehr als 4000 Kontakte zu Patientinnen und Patienten.

Die Region will den Fonds noch in diesem Jahr an den Start bringen. Dazu ist die Zustimmung der Politik erforderlich. Der Sozialausschuss hat bereits grünes Licht gegeben, abschließend wird die Regionsversammlung Ende März darüber entscheiden.