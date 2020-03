Einen Schritt weiter beim Naturschutz ist die Region am Dienstag gekommen. Der Umweltausschuss der Regionsversammlung hat die Pläne für das Westufer des Steinhuder Meers mehrheitlich befürwortet. Dort werden im Bereich des Meerbruchs zwischen Mardorf und Steinhude bereits bestehende Schutzgebiete zusammengelegt und um weitere Flächen ergänzt. So entsteht ein neues, insgesamt 663 Hektar großes Areal; laut Region „geprägt von einem vielfältigen Wechsel an Feuchtlebensräumen und offenen Wasserflächen“.

Vor allem die offenen Wasserflächen waren es, die vor Ort Widerstand hervorriefen. Die Anrainerstädte Wunstorf und Neustadt befürchten, dass der Naturschutz Touristik und Naherholung beeinträchtigt, weil Segel- und andere Boote nicht mehr in die neue Schutzzone dürfen. Die Region kontert, dass das Gebiet wegen des vielen Schlamms am Seegrund ohnehin nicht stark befahren werde und der Weg zur Insel Wilhelmstein frei bleibe. Insgesamt seien nur ein Fünftel der gesamten Seefläche von Niedersachsens größtem Binnengewässer für Boote gesperrt.