Regionspräsident Hauke Jagau und Annette Malkus-Butz, Leiterin des Gebäudemanagements der Behörde, sind am Freitagvormittag Fahrstuhl gefahren. Das wäre an sich nichts Erwähnenswertes – sie tun das öfter. In diesem Fall war es aber eine besondere Fahrt. Denn der neue, auffällige Außenfahrstuhl am Altgebäude, dem ehemaligen Kreishaus, ist nach 17 Monaten Bauzeit fertig.

„Barrierefreiheit war bei dieser Maßnahme das entscheidende Kriterium“, sagt Jagau. Weil auch der Eingangsbereich umgestaltet worden ist, sind der Zugang zum Bürgerbüro im Erdgeschoss und die fünf Etagen darüber nun endgültig ohne Hemmnisse erreichbar.

Aussichten über die Südstadt

Rund 1,8 Millionen Euro hat der Aufzug gekostet. Er ist an den Seitenwänden wie auch der Eingangsbereich mit grünen Kupferplatten verkleidet, was eine optische Verbindung zum Neuen Regionshaus nebenan herstellen soll. Der 24 Meter hohe Fahrstuhl ist nicht nur der größte, sondern mit einer Geschwindigkeit von 1,6 Metern in der Sekunde auch der schnellste im Regionshaus. Wer nach oben fährt, kann Ausblicke über die Südstadt genießen, denn die Vorderfront ist verglast.

Fahrstuhl und Foyer waren nicht die einzigen Projekte im Campus der Region an der Hildesheimer Straße, denn die Behörde plant dort Größeres. Sie will Verwaltungseinheiten zentral zusammenziehen und im Gegenzug gemietete Büros im Stadtgebiet aufgeben. „Insgesamt investieren wir jetzt schon mehr als 20 Millionen Euro“, sagt Malkus-Butz. Die Mitarbeiterzahl am Standort, derzeit liegt sie bei 1300, könnte um mindestens 400, im Höchstfall um 900 wachsen.

Neubau an der Akazienstraße beginnt

Derzeit baut die Region den Trakt mit dem früheren Kasino um und schafft dort moderne, offene Büroflächen. Dieses Projekt kostet 7,8 Millionen Euro, die Fertigstellung ist für Oktober angepeilt. Um die Ecke an der Akazienstraße haben Bauarbeiter die Baugrube für einen Neubau ausgehoben, dessen Kosten mit 12,8 Millionen Euro kalkuliert sind. 2023 soll dort die Ausländerbehörde einziehen. Das Erdgeschoss des Viergeschossers ist für ein Kundencenter reserviert. „Die Idee ist, dass Kunden dann nicht mehr durch das verwinkelte Gebäude laufen müssen“, sagt Jagau.

Region lässt Theaterwerkstätten sanieren und umbauen

Drittes größeres Element sind die zwischen Stadtbibliothek und neuem Regionshaus gelegenen Werkstätten des Staatstheaters, die die Region vor zwei Jahren für 3,3 Millionen Euro gekauft hat. Kürzlich haben die Politiker der Regionsversammlung den Weg für Sanierung und Umbau des aus dem Jahr 1930 stammenden langgestreckten Backsteingebäudes per Beschluss frei gemacht. Es steht unter Denkmalschutz.

„Wir schreiben die Planung europaweit aus und werden einen Architektenwettbewerb durchführen“, kündigt Malkus-Butz an. Mit Ergebnissen inklusive Kostenkalkulation rechnet die Region für Ende 2022. Das Gebäude will die Region im Erdgeschoss mit Flächen für Projektarbeit, Sitzungen und Besprechungen bestücken, für die drei oberen Etagen sind Büroräume für rund 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorgesehen. In der Außenansicht bleiben die Klinkerfassaden im Stil des Backstein-Expressionismus und die charakteristischen Fensterbänder erhalten. Geplanter Fertigstellungstermin ist der Oktober 2025.

