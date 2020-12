Region Hannover plant 2021 mit 100 Millionen Euro Schulden

Hannover

Eigentlich sind Haushaltsdebatten die Stunde der Opposition. Da wird die Arbeit der Koalition kritisiert, Fehler genüsslich aufgezählt und konkrete Vorschläge gemacht, was wie besser gemacht werden kann. Aber als es am Dienstagnachmittag in der Regionsversammlung um den Haushalt für das kommende Jahr geht, ist davon eher wenig zu spüren. Vielleicht lag das an der vorweihnachtlichen Stimmung, vielleicht am besonderen Tagungsort Kuppelsaal im HCC, vielleicht auch an den besonderen Umständen durch die Corona-Pandemie.

Anzeige

Denn im Vorfeld hatte sich die größeren Fraktionen mit Ausnahme der AfD darauf geeinigt, die Haushaltsreden kurz zu halten. So kam es dann auch. Ohne sich in Details zu verlieren, rügte Michael Dette für die Grünen die Klimapolitik der Region, AfD-Fraktionschef Detlev-Ulrich Aders verlangte Einsparungen im Haushalt von 10 Prozent, zum Beispiel durch den Verzicht auf den Bau von Radwegen. Julian Klippert von „Die Partei“ forderte den Verkauf des Zoos. Und die FDP wünschte Einsparungen durch mehr Synergieeffekte, zum Beispiel bei Üstra und Regiobus. Aber ein Schlagabtausch zu den unterschiedlichen Positionen, wie sonst in der Regionsversammlung üblich, entwickelte sich erst gar nicht.

Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) hatte in den vergangenen Monaten deutlich gemacht, dass Sparen in der derzeitigen Situation der falsche Weg sei; und er hat die beiden Koalitionsfraktionen SPD und CDU hinter sich. Gerade jetzt seien Investitionen der öffentlichen Hand dringend nötig, sagte der Verwaltungschef. Deshalb werde die Region trotz der knapper werdenden Finanzen die Wohnbauinitiative fortsetzen, 40 Millionen Euro sind dafür eingeplant. Außerdem soll der Ausbau des Verkehrs mit Bussen und Bahnen forciert werden, das diene auch dem Klimawandel. Besonderer Haushaltsschwerpunkt im kommenden Jahr sei die Förderung der Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche.

Für den Haushalt 2021 ist ein Defizit von 100 Millionen Euro eingeplant, erstmals seit dem Jahr 2012 geht die Region damit wieder mit einem geplanten Minus ins neue Haushaltsjahr. Grund sind sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben. Beispielsweise kalkuliert die Üstra bei den Einnahmen aus dem Ticketverkauf in Bussen und Bahnen mit 50 Millionen Euro weniger als im Jahr 2019. Bei den Kosten für Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger hat die Region 40 Millionen Euro mehr eingeplant. Die Verwaltung wolle sich bemühen, das Defizit im Laufe des Jahres zu verringern, betonte die neue Finanzdezernentin Cordula Drautz ( SPD). Insgesamt hat der Etat ein Volumen bei den Ausgaben von 2,368 Milliarden Euro. Der Haushalt wurde mit großer Mehrheit beschlossen.

Ganz frisch ist der Etatansatz für das gemeinsame Impfzentrum von Region Hannover und Landeshauptstadt, 18 Millionen Euro hat die Region dafür vorgesehen. Allerdings rechnet Drautz damit, das Geld später vom Land zu bekommen.

Bei den Einnahmen ist die Umlage, die die Kommunen an die Region Hannover zahlen, nach wie vor der wichtigste Posten. 776 Millionen Euro sind aus diesem Topf für 2021 eingeplant. In diesem Jahr sollen die Städte und Gemeinden entlastet werden, sie erhalten insgesamt 45 Millionen Euro, allein die Stadt Hannover profitiert davon mit 26,3 Millionen Euro. Das Geld stammt aus Berlin: Die Bundesregierung hatte im Frühjahr angekündigt, nicht mehr wie bisher knapp 50 Prozent der Unterkunftskosten für Hartz-IV-Empfänger zu tragen, sondern fast 75 Prozent.

Von Mathias Klein