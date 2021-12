Hannover

In der Fußgängerzone von Hildesheim gilt ab der kommenden Woche wieder eine generelle Maskenpflicht, in Hannover ist das derzeit nicht geplant. Zwar ist die Hildesheimer Innenstadt längst nicht so gut frequentiert wie die City in der Landeshauptstadt, die Region Hannover sieht aber zurzeit keinen Anlass, dort das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch unter freiem Himmel anzuordnen.

Die Region beobachte und bewerte die Situation täglich, sagt Sprecherin Christina Kreutz. Aktuell gebe es keine entsprechenden Pläne. Aber je nach der weiteren Entwicklung der Lage lasse sich nicht ausschließen, dass es doch wieder eine Maskenpflicht in der City geben könnte. Bis Mitte Mai mussten in der hannoverschen Innenstadt, am Maschsee und auf der Promenade am Steinhuder Meer Masken getragen werden.

FFP2-Maske im Bereich der Weihnachtsmärkte bleibt Pflicht

Auf den Weihnachtsmärkten in Hannover gilt dagegen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Diese muss überall dort aufgesetzt werden, wo in der Altstadt, im Bereich des Hauptbahnhofs und auf der Lister Meile Buden und Stände aufgebaut sind. Außerdem müssen Besucher und Passanten auch im Bereich der Pyramide auf dem Kröpcke einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maske darf nur zum Essen und Trinken abgelegt werden.

Von Mathias Klein