Weil der vorhandene Park-and-ride-Platz an der Stadtbahnendhaltestelle in Wettbergen überlastet ist, plant die Region Hannover dort ein neues Parkhaus. Fertig sein soll es 2023.

Kostenlos bis 22:00 Uhr Region plant Parkhaus an der Stadtbahnendhaltestelle in Wettbergen