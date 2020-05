Hannover

Beim Großraum Verkehr Hannover (GVH) steht zum 1. Juli ein Personaltausch an. Der bisherige Geschäftsführer Ulf Mattern muss ins zweite Glied rücken. Er wird Koordinator der Geschäftsstelle. Seinen Posten übernimmt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Franz ist bisher Vorsitzender des GVH-Kontrollgremiums. Sein Nachfolger wird Regionspräsident Hauke Jagau. Hintergrund ist nach Informationen der HAZ, dass mehr Zug in die Verkehrswende weg vom Auto und hin zum Nahverkehr kommen soll.

Der GVH ist die Dachorganisation der Nahverkehrsunternehmen in der Region wie Üstra, Regiobus, DB Regio, Metronom, Erixx und Westfalenbahn. In die GVH-Zuständigkeit fallen Fahrpreise, Fahrscheinvertrieb, abgestimmte Fahrpläne, Werbung, Marketing und Fahrgastinformation. Die Region hält 51 Prozent der Anteile an der Gesellschaft und hat damit das Sagen.

Region will Fahrgastzahlen steigern

Der designierte Geschäftsführer Franz hält sich mit Angaben zu den Gründen für den Personalwechsel zurück. „Er hat gute Arbeit gemacht“, sagt er über Mattern, der seit 2013 GVH-Geschäftsführer ist. Andererseits ist in der Vergangenheit immer wieder Thema gewesen, dass die Region bessere Resultate bei der Neukundengewinnung, beim Online-Ticketvertrieb und beim bargeldlosen Zahlungsverkehr anstrebt. Damit sollen mehr Fahrgäste für den Bus- und Bahnverkehr gewonnen werden.

Die Lockerungen in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens in Niedersachsen haben Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr. Seit Montag und damit schneller als ursprünglich geplant sind die Unternehmen in der Region weitgehend wieder nach dem normalen Fahrplan unterwegs. Ausnahmen gibt es noch frühmorgens und spätabends sowie an Wochenenden bei der S-Bahn. Die Üstra bietet weiterhin keinen Nachtsternverkehr an. Bei der Regiobus fahren Nachtliner sowie Ruf- und Sammeltaxis nicht. Außerdem steuern die Busse Schulen nicht an, an denen noch kein Unterricht läuft.

