Die Gilde Brauerei aus Hannovers Südstadt steckt in der Krise. Wie stark schadet der Streit dem Ansehen der Marke in der Stadt – und was kann das Unternehmen tun, um sich auch künftig auf dem regionalen Markt zu behaupten? Im Interview mit der HAZ spricht Bierexperte Dr. Michael Zepf über den Preiskampf und die Rolle der Mitarbeiter.