Region Hannover setzt Schuleingangsuntersuchungen fort – trotz Corona

Hannover

Die Region Hannover setzt in dieser Woche die Schuleingangsuntersuchungen fort. Betroffen sind Kinder, die Ende August dieses Jahres eingeschult werden. Die Untersuchungen, bei denen festgestellt wird, ob ein Vorschulkind fit für die Schule ist, waren im Zuge des Lockdowns Mitte März vom Kultusministerium ausgesetzt worden – offenbar in der Annahme, sie würden in der Corona-Krise vor Schuljahresbeginn nicht wieder aufgenommen. Er vertraue darauf, dass auch Lehrkräfte vorliegende gesundheitliche Einschränkungen zum Beispiel in Bezug auf Hören und Sehen im Rahmen von Unterrichtsbeobachtungen erfassen könnten, schrieb Kultusminister Grant Hendrik Tonne in einem Rundbrief an die Lehrer.

Knapp 4000 Kinder fehlen

In der Region waren zu dieser Zeit bereits 6800 Kinder untersucht worden, knapp 4000 Kinder fehlten noch. Jetzt sollen nach Angaben der Regionsverwaltung vorrangig Kinder untersucht werden, bei denen besondere Fragestellungen oder Förderbedarfe bestehen. Für die zahlreich eingegangenen, individuellen Anrufe von Eltern erfolge eine telefonische Beratung und von der kommenden Woche an auch wieder die Möglichkeit der Untersuchung. „Wir möchten jedem Kind, bei dem es Unklarheiten gibt, die Möglichkeit eines persönlichen Kontaktes geben“, sagt Andrea Wünsch vom Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin des Fachbereichs Jugend der Region. Alle ausstehenden Untersuchungen bis Schulbeginn nachzuholen, sei nicht mehr möglich.

Sorge um Kinder aus sozial benachteiligten Familien

Wünsch macht sich vor allem Sorgen um Kinder aus sozial benachteiligten Lebenslagen. Für sie stelle der Kita-Besuch mit all seinen Fördermöglichkeiten eine wichtige Unterstützung dar, deren Wegfall in der Corona-Krise nicht so einfach zu kompensieren sei. Den allermeisten Kindern gehe es gut, sagt Wünsch, sie würden trotz Corona gut eingeschult werden können.

Von Jutta Rinas