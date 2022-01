Hannover

Trotz der rasanten Ausbreitung von Covid-19 auch in der Region Hannover gelingt dem Gesundheitsamt offenbar weiterhin eine zügige Übermittlung der Inzidenzzahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. Den aktuellen Zahlen zufolge ist die Inzidenz in der Region auf 1241,6 leicht gesunken. Der Wert lag am Sonntag bei 1244,5 – dieser Rückgang am Montag ist nicht ungewöhnlich, da an Wochenenden weniger getestet wird und Meldeverzögerungen etwa aus Arztpraxen an das Gesundheitsamt teils bis Dienstag zu Unschärfen führen. Ein Regionssprecher sagte der HAZ, ein Problem wie in Göttingen, wo positive Testergebnisse zum Teil erst Tage später weitergeleitet würden, gebe es in Hannover nicht.

„Die gemeldeten Covid-19-Infektionen der Labore laufen täglich digital und automatisiert alle fünfzehn Minuten in die Kontaktnachverfolgungssoftware ein, die das Gesundheitsamt der Region Hannover nutzt“, berichtete er. Das Gesundheitsamt selbst melde mehrfach täglich die Zahlen an das Landesgesundheitsamt. Von dort würden die Zahlen dann zentral für Niedersachsen an das RKI geschickt, in der Regel gegen 16 Uhr.

Göttingen meldet Covid-19-Infektionen verspätet

Das „Göttinger Tageblatt“ hatte berichtet, dass es in Göttingen zu erheblichen Verzögerungen gekommen war. Die rasante Ausbreitung der besonders ansteckenden Omikron-Variante des Corona-Virus spiegele sich in den offiziellen Zahl erst verspätet wider. Das überlastete Gesundheitsamt melde die Zahlen zum Teil erst Tage später.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben der Göttinger Stadtverwaltung hat es dem Bericht zufolge seit dem Wochenende mehr als 3200 neue Fälle gegeben. Davon waren etwa 2000 Fälle noch nicht im System erfasst. Der auf dieser Basis vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Inzidenzwert, der am Freitag für den Landkreis Göttingen mit 367,7 angegeben wurde, spiegele nicht die tatsächliche Lage wider. Nach Tageblatt-Informationen liegt der tatsächliche Inzidenzwert bei fast 1000. Eingerechnet sind darin die noch nicht ans RKI übermittelten sowie die noch nicht erfassten Fälle.

Von Gabriele Schulte