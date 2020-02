Hannover

25 Jahre lang stand Herbert Droste als Oberkreisdirektor an der Spitze des früheren Landkreises Hannover, seine Amtszeit endete im Juni 1999. Zusammen mit Hannovers ehemaligem Oberstadtdirektor Jobst Fiedler und dem Kommunalverbandschef Valentin Schmidt hat Droste 1996 das sogenannte blaue Papier geschrieben. In dem Werk regte das Trio die Verwaltungsreform an, die letztlich zur Gründung der heutigen Region Hannover im Jahr 2001 führte. Landkreis und Kommunalverband waren damit Geschichte. Jetzt ist Droste im Alter von 85 Jahren in Barsinghausen gestorben. „Er war eine herausragende Führungspersönlichkeit“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau.

Droste wurde in Menden im Sauerland geboren, studierte Jura und arbeitete zunächst als Anwalt. 1970 begann er beim Landkreis Hannover und wurde vier Jahre später erstmals zum Oberkreisdirektor und damit zum Chef der Verwaltung gewählt. Zwei Wiederwahlen folgten.

Bei Drostes Pensionierung zeichnete sein vormaliger Untergebener Michael Arndt, später erster Präsident der Region Hannover, das Bild eines nüchternen, instinktsicheren, entscheidungsfreudigen, aber wertkonservativen Sozialdemokraten. „Im Gegensatz zu landläufigen Vorurteilen gegenüber dieser Spezies konnte er mit Geld umgehen“, sagte Arndt. Er attestierte Droste aber auch eine gewisse Dünnhäutigkeit nach dem Motto: „Gott verzeiht, Herbert nie“.

Droste war belesen, schätzte die bildende Kunst und hatte ein Faible für Heimatforschung. Er erhielt das Große Verdienstkreuz des Landes Niedersachsen und vor drei Jahren die Willy-Brandt-Medaille als höchste Auszeichnung, die die SPD zu vergeben hat. Seiner Partei gehörte er 63 Jahre an.

Von Bernd Haase