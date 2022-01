Hannover

Der Bus auf Abruf – das On-Demand-System Sprinti – erweist sich offenbar als Erfolgsmodell. Sieben Monate nach dem Start des Projektes in den Umland-Kommunen Sehnde, Springe und der Wedemark sind die Fahrgastzahlen inzwischen auf 21.000 Kunden im Dezember 2021 gestiegen, haben Region Hannover und Großraum-Verkehr Hannover (GVH) am Freitag bilanziert. Im Startmonat Juni 2021 hatte es etwa 10.000 Fahrgäste gegeben. Insgesamt betrug die Steigerungsrate innerhalb der sieben Monate über 110 Prozent, bis Ende vergangenen Jahres hatten insgesamt 120.500 Fahrgäste einen Sprinti bestellt.

Sprinti: Ausweitung auf neun Umland-Kommunen geplant

Die Region Hannover kündigte am Freitag an, das Pilotprojekt nun auch in weiteren Kommunen anzubieten. Namen nannte sie allerdings nicht. Mit der Förderung von Sprinti im Rahmen des „Modellprojektes zur Stärkung des ÖPNV“ durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr sei der erste Schritt für die Erweiterung des Angebotes aber bereits erfolgt. Mit der Fördersumme von rund 17 Millionen Euro sei die Ausweitung auf die neun weiteren Kommunen innerhalb der GVH Tarifzone C geplant. Schrittweise ab Januar 2023. Zur Tarifzone C – also dem äußeren Bereich der Region Hannover – gehören etwa Neustadt, Wunstorf, Barsinghausen Wennigsen, Lehrte, Burgdorf, Uetze, Großburgwedel.

Regionspräsident Steffen Krach ist zufrieden: „Mit dem Modellversuch Sprinti beweisen wir, dass wir mit passgenauen Angeboten auch die Einwohner in den zentrumsferneren Bereichen unserer Region für den öffentlichen Nahverkehr gewinnen können. Die Anbindung des ländlichen Raums an den ÖPNV ist für mich zentrale Aufgabe einer modernen Mobilitätspolitik.“

Offensichtlich erfülle der On-Demand-Service die Erwartungen der Fahrgäste nach einer bedarfsorientierten und schnellen Beförderung, so Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region und Geschäftsführer des GVH. Neben dem klassischen ÖPNV, bestehend aus Bus und Bahn, fügte sich Sprinti sinnvoll in die Planungen ein zur Erreichung der Verkehrswende.

Wartezeit nur bei 20 Minuten und 150 Meter Fußweg

Mit dem neuen Rufbus-System Sprinti ergänzen Region und GVH den Buslinienverkehr bisher in Sehnde, Springe und der Wedemark mit Kleinbussen. Fahrgäste können per App oder telefonisch diese Busse buchen. Über die in den App Stores erhältliche Sprinti App bucht der Kunde Zeit, Einstiegsort und Ziel. Für den Ein- und Ausstieg werden dann virtuelle Haltestellen innerhalb der App angezeigt.

Fahrgäste haben dann, egal wo sie sich in ihrer Gemeinde befinden, kurze Wege zum abholenden Fahrzeug – die Wartezeit beträgt in der Regel 20 Minuten und der Fußweg bis zum Sprinti-Bus bis zu 150 Meter. Damit sei das Angebot schneller, flexibler und komfortabler nutzbar als bisherige Ruf- oder Anrufsammeltaxi-Verkehre, so die Region. Betreiber von Sprinti ist das Unternehmen Via aus Berlin.

Nach wie vor geben es einen starken Zuwachs bei den Registrierungen innerhalb der Sprinti App, so Region und GVH. Inzwischen erfolgen 96 Prozent der Buchungen über die Sprinti App, der Rest über die Servicenummer. Allein im Dezember 2021 habe es mehr als 3000 Buchungen über die App gegeben, von denen rund ein Viertel Neukunden gewesen seien.

Sprinti-Flotte ist auf 20 Fahrzeuge angewachsen

Für die Nutzung des Sprinti ist eine gültige Fahrkarte des GVH in der entsprechenden Zone erforderlich. In Sehnde startet Sprinti an sieben Tagen die Woche ab 5 Uhr und bedient bis 1.30 Uhr. In den Wochenendnächten ist Sprinti bis 4 Uhr buchbar. In Springe fährt Sprinti wochentags zwischen 5.30 Uhr und 1 Uhr, in den Wochenendnächten Freitag und Samstag bis 4 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag ist das On-Demand-Angebot ab 8 Uhr bis 4 Uhr, beziehungsweise 1 Uhr nutzbar. In der Wedemark startet Sprinti wochentags ab 6 Uhr und fährt bis 1 Uhr morgens. Am Sonnabend und Sonntag kann Sprinti dann zwischen 8 Uhr und 4 Uhr, beziehungsweise 1 Uhr gebucht werden.

So läuft es in den Kommunen Rund 21.000 Fahrgäste hat Sprinti aktuell jeden Monat, die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die drei Kommunen: In Sehnde, der kleinsten der drei Kommunen, stieg die Fahrgastzahl von anfänglich monatlich exakt 1.619, auf 3.452. Hier wurde im November der bis dato lediglich nur zu einem geringen Teil durch Sprinti bediente Lehrter Ortsteil Ahlten komplett in das Bediengebiet integriert. Folge: Eine Steigerung der Fahrgastzahl von 20 Prozent. In Springe verdoppelten sich die Fahrgastzahlen von anfangs 4.430 auf monatlich 9.370 zum Ende des Jahres. Um die hohen Buchungsanfragen realisieren zu können, wurde die Fahrzeit des Sprinti morgens ab 5.30 Uhr erweitert. In der Wedemark und dem Ortsteil Fuhrberg der Stadt Burgwedel nahm die Fahrgastzahl ebenso zu; von anfänglich 3.617 auf erfreuliche 8.190 Sprinti Nutzende im Dezember.

Beim Start von Sprinti in den drei Kommunen bestand die Flotte zunächst aus 14 Fahrzeugen des Typs „Mercedes-Benz Sprinter Mobility“. Aufgrund der gestiegenen Fahrtenanfragen ergänzen inzwischen sechs weitere Kleinbusse die Flotte, womit insgesamt 20 Fahrzeuge im Einsatz sind – jeweils acht in Springe und der Wedemark, sowie vier in Sehnde, so Region und GVH weiter. In den Fahrzeugen haben sechs Fahrgäste Platz, zusätzlich gibt es noch zwei Rollstuhlplätze im hinteren, barrierefreien Zugang des Autos. Pandemiebedingt ist das Platzangebot zurzeit auf vier Plätze und einen Rolli-Stellplatz reduziert. Die aktuell 20 Sprinti werden von insgesamt 76 Fahrern der Betreiberfirma Via gesteuert.

Von Andreas Voigt