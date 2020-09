Hannover

Preiswerter Wohnraum ist in der Region Hannover Mangelware. 13.000 Sozialwohnungen müssten dem Wohnraumförderkonzept der Verwaltung zufolge bis 2025 geschaffen werden, um den Bedarf zu decken, der durch den prognostizierten Bevölkerungsanstieg entsteht. Die Region will jetzt in den kommenden fünf Jahren 15,5 Millionen Euro investieren, um Abhilfe zu schaffen. Mit einem Förderpaket mit neuen Anreizen für Vermieter sollen jährlich 80 neue sogenannte Belegrechtswohnungen geschaffen werden.

Gerade einmal 28 Belegrechtswohnungen habe man seit 2017 im Bestand geschaffen, dazu 730 Belegungsbindungen im Neubau, sagt Regionssozialdezernentin Andrea Hanke. „Das sei „bei Weitem zu wenig“. Das Förderpaket für Vermieter ist ein weiterer Baustein in einer Reihe von Maßnahmen, mit denen die Region preiswerten Wohnraum schaffen will. Die Regionsversammlung muss dem Vorschlag, der am Donnerstag erstmals im Sozialausschuss vorgestellt wird, noch zustimmen.

Immer mehr Geringverdiener sind bedürftig

Vom Mangel auf dem Wohnungsmarkt sind Mieter mit sozialen oder körperlichen Problemen stärker betroffen als andere. Dazu gehören nach Angaben von Sozialdezernentin Hanke von Wohnungslosigkeit bedrohte Haushalte oder auch Frauen, die nach einem Aufenthalt im Frauenhaus eine eigenen Wohnung brauchen. Aber auch immer mehr Menschen mit geringem Einkommen, Aufstocker, Rentner sind auf Sozialwohnungen angewiesen.

41 Prozent der insgesamt 597.000 Haushalte in der Region Hannover (Stichtag Ende 2019) seien berechtigt, eine Wohnung mit Belegungsrecht zu beziehen, hieß es am Mittwoch. Um so viele von ihnen wie möglich unterzubringen, zahlt die Region Vermietern auch bislang schon Sonderzuschüsse und darf dafür über deren Wohnungen verfügen.

Neue Fördergelder gehen in die Zehntausende

Diese Konditionen für Vermieter will sie jetzt deutlich verbessern. Vermieter, die ihr Belegrecht für fünf bis neun Jahre abtreten, sollen künftig mit 2 Euro pro Quadratmeter und Monat gefördert werden. Wer sein Belegrecht für zehn bis 30 Jahre verkauft, kann sogar mit 2,50 Euro pro Quadratmeter und Monat rechnen. Nach Angaben der Verwaltung kann ein Vermieter einer 60-Quadratmeter-Wohnung bei einer Bindungslaufzeit von 20 Jahren mit einem Förderbetrag von 36.000 Euro rechnen. „Wir wenden uns ausdrücklich auch an den kleinen Vermieter“, betont Thomas Heidorn, Leiter des Fachbereiches der Region Hannover.

Die Region will darüber hinaus Vermietern mehr Sicherheit in Bezug auf schwierige Mieter geben. Sie garantiere, dass im schlimmsten Fall im Verlauf der ersten fünf Jahre der Förderung sogar Mietrückstände zurückgezahlt würden – auch bei Leerstand. Dazu werden Instandsetzungskosten von bis zu 10.000 Euro ersetzt, falls es zu einem von einem Mieter verursachten Schadensfall kommt.

Interessierte Vermieter können sich unter (0511) 61623122 oder dunja.lueke@region-hannover.de an die Region wenden.

Von Jutta Rinas