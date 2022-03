Hannover

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sieht in der Organisation und Betreuung der Flüchtlingsströme aus der Ukraine eine „unglaubliche Herausforderung“. Niemand wisse, wie viele Geflüchtete noch aus dem Kriegsgebiet kommen werden, aber man müsse schon jetzt über eine Erweiterung der Kapazitäten nachdenken.

Krach lobt die Hilfsbereitschaft in den Städten und Gemeinden der Region – sowohl von Privatpersonen als auch von Bürgermeistern und Hilfsorganisationen. „Wir werden sie weiter unterstützen“, kündigte der Regionspräsident an. Er will deshalb der Politik vorschlagen, zusätzliche 20 Millionen Euro im Haushalt einzuplanen.

Millionenpaket soll Handlungsfähigkeit gewährleisten

„Es geht darum, in der gegenwärtigen Situation handlungsfähig zu sein“, betont Krach. Mit dem Millionenpaket sollten etwa Unterkünfte bereitgestellt, Dolmetscher organisiert, die medizinische Versorgung gewährleistet und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Zu erwarten sei, dass die insgesamt aktuell 2500 Plätze in den Unterkünften allein auf dem Messegelände nicht reichten.

Zusätzliche Plätze in Kitas und Schulen werden benötigt

Der Regionspräsident verwies auf die vielen Mütter mit kleinen Kindern und auf unbegleitete Minderjährige, die aus der Ukraine kommen. „Wir brauchen bald Plätze in Kitas und Schulen“, lautet seine Erwartung. Da etwa Kita-Plätze schon jetzt Mangelware sein, würden pragmatische Lösungen benötigt. Wo es Bedarf gebe, solle pro Ganztagsgruppe ein zusätzliches Kind aufgenommen werden dürfen.

Es werde auch darum gehen, wie man Ukrainerinnen und Ukrainer mittelfristig ins Berufsleben integrieren könne, führte Krach aus. Unter den Geflüchteten seien zum Beispiel Erzieher, Lehrer, Mediziner oder Pflegekräfte. Benötigt werde eine unkomplizierte Anerkennung von Berufsabschlüssen, hier müsse sich das Land flexibel zeigen. „Manches wird vielleicht erst in einigen Wochen auf uns zukommen, aber wir müssen uns jetzt schon darauf vorbereiten.“

Bund soll unterstützen

Bei der Finanzhilfe erwartet Krach Unterstützung vom Bund, der die Kommunen nicht allein lassen dürfe. Vor Ort werde schließlich die Arbeit gemacht, vor Ort müsse alles organisiert werden. Da aber jetzt eine schnelle Lösung gebraucht werde, wolle die Region die angekündigten 20 Millionen Euro zunächst zur Verfügung stellen und damit in Vorleistung gehen.

