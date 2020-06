Hannover

Ob Kochkurse für Kinder, interkulturelle Feste oder neue Musikinstrumente kennen lernen – ab sofort will die Region Hannover alle rund 300 Kindertagesstätten und Elternvereine in ihrem Zuständigkeitsbereich noch stärker bei ihren Kita-Projekten unterstützen. Bisher standen für die Projektförderung in Kitas 20.000 Euro zur Verfügung, jetzt hat die Region auf 70.000 Euro aufgestockt. Anträge können bis Mitte Juli 2020 gestellt werden, zum 1. August tritt die neue Förderung in Kraft.

Projekte sollen Chancengleichheit fördern

„Die neue Richtlinie soll Kitas dazu anregen, Projekte und Maßnahmen ins Leben zu rufen, die Kinder und ihre Familien qualitativ fördern“, sagt Sozialdezernentin Andrea Hanke. „Die Projekte sollen allen Kindern zugutekommen und dazu beitragen, Chancengleichheit und Teilhabe zu sichern.“ Viele Kitas seien hier schon sehr engagiert und hätten „tolle Ideen“, die mit der neuen Richtlinie noch stärker unterstützen werden soll.

Antragsberechtigt sind alle Kindertageseinrichtungen und Elternvereine der 16 Kommunen, in denen die Region Jugendhilfeträger ist. Gefördert werden insbesondere Projekte mit inklusivem oder präventivem Ansatz, Projekte zur ästhetisch-künstlerischen, musisch-kulturellen oder naturwissenschaftlichen Bildung sowie Sprachförderangebote und gesundheitsfördernde Projekte. „Das kann das Sommerfest mit dem Sportverein aus dem Stadtteil sein, das Einrichten einer Forscherwerkstatt oder der regelmäßige Besuch einer Tanzpädagogin“, sagt der Leiter des Teams Kinderbetreuung bei der Region, Florian Dallmann.

Bis zu 25.000 Euro pro Projekt

Bis zu 25.000 Euro können für ein Projekt bewilligt werden, das maximal drei Jahre dauern sollte. Neu an der Richtlinie ist außerdem, dass Kitas bis zu einer Fördersumme von 2.000 Euro nur einen einfachen Verwendungsnachweis vorlegen müssen, Belege nur auf Nachfrage. „Wir wollen den Verwaltungsaufwand gerade für kleinere Kitas oder Elterninitiativen so gering wie möglich halten, damit sich alle Einrichtungen auf den Weg machen können, eigene Projekte zu entwickeln und umzusetzen“, erklärt Dallmann.

Die Antragsfrist für das Jahr 2020 endet Mitte Juli. Das Antragsformular kann per Mail bei kindertagesbetreuung@region-hannover.de angefordert werden. Weitere Informationen gibt Andrea Klein vom Team Tagesbetreuung für Kinder der Region Hannover unter Telefon (0511) 616-22774.

Von Mathias Klein