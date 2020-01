Hannover

Eltern aus der Region Hannover, deren Kinder in einem Nachbarlandkreis zur Schule gehen, dürfen sich auf finanzielle Entlastung bei den Fahrtkosten einstellen. Seit diesem Schuljahr hatte sich die Region nicht mehr an den Fahrtkosten beteiligt, was viele Eltern ärgert. Jetzt lenkt die Verwaltung ein – gezwungenermaßen, denn das Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Lüneburg verpflichtet sie dazu. „Die Region Hannover wird den Beschluss des OVG vom 30. Januar sofort umsetzen“, teilte eine Sprecherin am Freitag mit.

Am Donnerstag hatte das Gericht einen Eilbeschluss gefasst, wonach die Region Hannover für die Beförderung von Schülern auch dann bezahlen muss, wenn die besuchte Schule in einem benachbarten Landkreis liegt – zumindest teilweise. Geklagt hatten die Eltern eines Mädchens, das jeden Morgen sieben Kilometer zur Realschule in einen benachbarten Landkreis fährt. Zur nächstgelegenen Realschule innerhalb der Regionsgrenzen müsste die Schülerin 26 Kilometer weit fahren. Die Region hatte sich geweigert, die Kosten zu übernehmen. Regionsweit gibt es rund 180 ähnlich gelagerte Fälle.

30.000 Euro Kosten

Der 2. Senat stellte am Donnerstag klar, dass die Region einen Teil der Kosten erstatten muss – und zwar bis zur Höhe der teuersten Zeitkarte des öffentlichen Nahverkehrs in der Region Hannover. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Dem beugt sich die Region nun. „Betroffene, deren Erstattungsanspruch bereits zurückgewiesen wurde, können sich schriftlich an die Regionsverwaltung wenden. Diese wird die Bescheide zurücknehmen und entsprechend des OVG-Beschlusses entscheiden. Der Klageweg muss also nicht beschritten werden“, erklärte die Sprecherin. Die Region rechnet mit Kosten von 30.000 Euro.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke