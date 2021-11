Hannover

Das große Impfzentrum auf Hannovers Messegelände ist seit Ende September geschlossen – jetzt richten einzelne Kommunen gemeinsam mit der Region dezentrale Impfzentren ein. Montag geht es in Neustadt am Rübenberge sowie in Burgdorf los. Es folgen Impfzentren in Laatzen und Springe als Ergänzung zu dem Impfangebot in Hannovers Gesundheitsamt. Für die Bürgerinnen und Bürger sollen so kurze Wege und Möglichkeiten für eine Corona-Impfung ohne Termin angeboten werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Welches Impfzentrum hat jetzt schon offen?

Seit dem 18. Oktober können sich alle Regionsbewohner ohne Terminanmeldung beim Gesundheitsamt der Region Hannover in der Weinstraße 2, Hannover-Südstadt, impfen lassen. Es ist gewissermaßen das erste lokale Impfzentrum der Region nach Schließung des Angebots auf dem Messegelände. Durchschnittlich werden dort etwa 300 Impfungen pro Tag unbürokratisch vorgenommen. Das Impfzentrum ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Wann öffnet das Impfzentrum in Neustadt?

Am Montag, 8. November, werden die ersten Impfungen im neuen Impfzentrum Neustadt im Nordwesten der Region vorgenommen. Ort ist das bisher von der Stadt und einem Apotheker betriebene Corona-Testzentrum in einem ehemaligen Schuhgeschäft an der Marktstraße 32. Das Impfzentrum ist für alle Regionsbewohnerinnen und -bewohner offen, betont Stadtsprecherin Nadine Schley. Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) hatte sich dafür starkgemacht, dass das Angebot im Nordwesten der Region nach Neustadt kommt. „Als es nur das zentrale Impfzentrum im Süden Hannovers gab, wurde hier häufig Kritik wegen der weiten Wege laut“, sagt Stadtsprecherin Schley. „Deshalb war es dem Rat und der Stadt wichtig, ein bürgernahes Angebot zu schaffen.“

Wann öffnet das Impfzentrum in Burgdorf?

Auch in Burgdorf ist bereits am Montag, 8. November, Eröffnung. Das dezentrale Impfzentrum wird im Rathaus I, Marktstraße 65, eingerichtet und soll montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein.

Wann öffnet das impfzentrum in Laatzen?

In Laatzen soll das Impfzentrum am kommenden Freitag, 12. November, in einem leer stehenden Geschäft im Leine-Center öffnen. Am ersten tag soll von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein, danach montags bis freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr. Impfungen sind ohne Anmeldungen möglich.

Wann öffnet das Impfzentrum in Springe?

Wann und wo die dezentrale Impfstelle in Springe am Deister öffnet, steht noch nicht fest. Eine Sprecherin bestätigte, dass man der Region Räume benannt habe zur Einrichtung des dezentralen Impfzentrums. Ein Eröffnungstermin sei aber noch nicht bekannt. Die Region bestätigt, dass man an der Einrichtung arbeite.

Der dritte Kleber im Impfbuch: Eine Auffrischungsimpfung verstärkt den Schutz gegen das Sars-CoV-2-Virus. Quelle: Wolfgang Kumm (dpa)

Wer darf in welches Impfzentrum kommen?

Alle dezentralen Impfzentren stehen allen Regionsbewohnerinnen und -bewohnern offen. Niemand soll abgewiesen werden, egal aus welcher Stadt. Die Standorte sind so gewählt, dass sie den Nordwesten und Nordosten, den Südwesten und Süden der Region abdecken und mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln relativ gut zu erreichen sind.

Welche Impfungen sind möglich?

In den dezentralen Impfzentren werden klassische Erst- und Zweitimpfungen angeboten (für alle ab zwölf Jahren) außerdem die sogenannten Booster-Impfungen (Auffrischungsimpfungen) für den Personenkreis, der von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen wird. Das sind derzeit Menschen über 70 Jahre, Menschen in Pflegeheimen sowie Beschäftigte in bestimmten Berufen, vor allem der Gesundheitswirtschaft. Bedingung ist jeweils, dass der vollständige Impfschutz seit sechs Monaten besteht. Wem der Einmalimpfstoff Johnson & Johnson geimpft wurde, kann sich bereits nach vier Wochen boostern lassen.

Wie lange liegt die Grundimmunisierung schon zurück? Menschen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko sollten über eine Corona-Auffrischungsimpfung nachdenken, empfehlen Ständige Impfkommission und der Bundesgesundheitsminister. Quelle: Bernd Weißbrod (dpa)

Wer bezahlt das Angebot?

Die Kommunen stellen und bezahlen die Räume und die Einrichtung. Die Region sichert die Lieferung des Impfstoffes ab und managt das Personal. Zum Einsatz kommen die mobilen Impfteams, von denen es derzeit acht gibt. Die Region will die Zahl weiter aufstocken. Insgesamt haben die Impfteams zuletzt etwa 1000 Impfungen pro Tag gewährleistet, davon zwei Drittel Booster-Impfungen.

Kann ich mich trotzdem weiterhin woanders impfen lassen?

Als Regelfall gilt nach wie vor, sich bei der Hausärztin oder beim Hausarzt impfen zu lassen. Sie beraten und verabreichen sowohl Erst- und Zweitimpfungen wie auch Booster-Impfungen.

Sind auch die mobilen Impfteams noch mobil?

Ja. Auch in der kommenden Woche gibt es wieder Angebote der mobilen Teams an wechselnden Standorten. Am Montag, 8. November, ist ein Team von 9 bis 17 Uhr am Tagesaufenthalt Nordbahnhof an der Schulenburger Landstraße 34 in Hannover. Am Dienstag, 9. November, sowie am Mittwoch, 10. November, machen die Impfteams jeweils von 9 bis 17 Uhr in Garbsen im Sozialzentrum Werner-Baesmann-Park am Immenweg 5 halt. Am Mittwoch, 10. November, impft zudem ein Team von 9 bis 17 Uhr bei der Tafel Wunstorf an der Neustädter Straße 2. Am Freitag, 12. November, ist ein mobiles Team von 9 bis 14 Uhr in der Fußgängerzone Wunstorf (Abtei/Übergangseinrichtung Bachstraße) vor Ort und bietet obdachlosen Menschen Impfungen an. Weitere Impfteams sind nach Angaben der Region in Senioren- und Pflegeheimen, Flüchtlingsunterkünften und Tagespflegediensten unterwegs.

Von Conrad von Meding und Mario Moers