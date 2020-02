Hannover

Er könne alle Regionalsieger hervorheben, meint Günter Kämpfert auf die Frage, welche Jungforscher 2020 in Hannover besonders herausstechen. Denn als Wettbewerbsleiter von Jugend forscht freue er sich über die hohe Leistungsdichte der Projekte. „Etliche Entscheidungen zwischen dem ersten und zweiten Platz fielen sehr knapp aus“, sagt Kämpfert der HAZ. Nachdem die Schüler am Mittwoch und Donnerstag ihre Projekte der Öffentlichkeit vorgestellt haben, hat die Jury nun eine Entscheidung getroffen.

Zum Projekt der neunjährigen Siegerin Carola Fienga aus Laatzen „ Kaugummi oder Zähneputzen“ schreibt das Gremium etwa: „ Carolas Arbeit zeichnete sich dabei durch ihre naturwissenschaftliche Herangehensweise und eine differenzierte Versuchsauswertung aus. Im Jurygespräch konnte sie auch komplizierte Rückfragen sehr kompetent beantworten.“

Zwillinge überzeugen mit Mathematikprojekt

Die Zwillinge Max Friedrich und Daniel Christian Dorn (beide elf Jahre) aus Hannover überzeugten die Jury mit ihrem mathematischen Projekt zu Primfaktorsummen. Sie haben sich die Frage gestellt, was passiert, wenn man die Faktoren einer Primfaktorzerlegung aufsummiert. Mithilfe von selbst geschriebenen Computerprogrammen konnten die beiden Schüler vom Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Zusammenhänge erkennen, die vorher so nicht erkennbar waren.

Sieger qualifizieren sich für Landeswettbewerb im März

In jeweils sieben Themenfeldern und zwei Altersklassen gewinnen die Erstplatzierten des Wettbewerbs Schüler experimentieren bis 15 Jahre und Jugend forscht bis 21 Jahre 75 Euro und dürfen am Landesentscheid des Wettbewerbs teilnehmen. Bis Ende März zeigen die Jungforscher dann ihre Projekte in Oldenburg und Clausthal-Zellerfeld, wo sich die besten für den Bundesentscheid qualifizieren.

Das sind die Sieger in der Altersgruppe Schüler experimentieren

Das sind die Sieger in der Altersgruppe Jugend forscht

