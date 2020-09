Hannover

Der Entdeckertag der Region Hannover trotzt der Corona-Pandemie und wird mit neuem Konzept am 13. September stattfinden. Die 33. Auflage bietet den gewohnten Mix aus Live-Konzerten, Lesungen und Führungen an Ausflugszielen. Die Sicherheit der Gäste steht jedoch in diesem Jahr besonders im Vordergrund. „Abstand wahren, auf Hygiene achten und – wo es eng wird – eine Alltagsmaske tragen: die bewährte AHA-Formel gilt auch am 13. September“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau bei der Programmvorstellung im Hof vom Haus der Region.

Spaß und Entdeckerfreude soll dabei nicht zu kurz kommen. „Wer zum Entdeckertag geht, soll wissen, dass er sich im sicheren Rahmen bewegt“, sagte Projektleiter Ingo Papenberg.

Regionsentdeckertag: 30 Ausflugsziele in der Region Hannover

Insgesamt werden 30 Ausflugsziele in der Region angeboten. Man kann in Sehnde-Wehmingen das Straßenbahn-Museum besuchen, in Burgdorf eine Lego-Ausstellung zu „ Star Wars“ anschauen, sich auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Laatzen über Elektromobilität informieren oder in Uetze-Hänigsen mit einer Draisine fahren.

Das sonst übliche große Entdeckerfest auf dem Opernplatz entfällt. „Wir haben das Kulturprogramm auf viele verschiedene Schauplätze der Region verteilt“, sagt Jagau. Entsprechend sind Bühnen am Musikzentrum, an der Glocksee, im Hof des Jazz Club oder im Ottomar-von-Reden-Park in Gehrden neu im Programm.

Schnell anmelden – vor allem für Konzerte

Für alle Tourenziele und Konzerte gilt es, sich möglichst schnell unter www.entdeckertag.de anzumelden. So sind das Konzert von Maybebop und die Tour auf den Dachboden der Marienburg schon ausgebucht. Die Voranmeldungen sind sehr wichtig. „Wer nicht angemeldet ist, bekommt keinen Zugang“, sagt Jagau. Die Region möchte damit vermeiden, dass es an den Eingängen Gedränge und Menschenansammlungen gibt. Insgesamt können etwa 11.000 Besucher Führungen und Konzerte besuchen.

Das können Sie auf den Kulturbühnen erleben Das Kulturprogramm des Entdeckertages wird in diesem Jahr auf mehrere Bühnen verteilt. Ein Überblick: Barsinghausen: Auf der Deister-Freilichtbühne laufen ab 11.30 Uhr Konzerte. Den Auftakt macht die Big Band der Feuerwehr Barsinghausen. Es folgen das Projekt Klang & Leben, das Pop-Duo Milou und Flint sowie um 17.30 Uhr Maybebop. Das Konzert von Maybebob ist schon ausgebucht. Für jedes Konzert können sich 170 Menschen anmelden. Gehrden: Im Ottomar-von-Reden-Park treten der Pantomime Herr Niels und die Sänger des Ensembles Vocaldente auf. Um 14.45 Uhr spielt die Band Ellingtones. Auch dabei: die Musiker Robby Ballhause, Lars Stroemer und Klaus Heuermann. Erster Einlass ist um 10.30 Uhr. Bis zu 250 Gäste können dabei sein. Springe: Der Hermannshof in Völksen wird zur Konzertarena. Um 13 Uhr spielen die Automatic Heroes Funk. Um 14.30 Uhr tritt Beatboxer und Entertainer Robert Wicke auf. Um 17.30 Uhr folgt ein Auftritt der Band Elephant Walk. Neustadt: Im Amtsgarten am Schloss Landestrost treten gleich mehrere Songwriter und Jazz-Musiker auf. Dabei sind ab 11.30 Uhr Robby Ballhause, Lars Stroemer, Jan Jakob, das Lennart Smidt Trio und John Winston Berta. Insgesamt können 150 Gäste dabei sein. Wedemark: Der Regionsjugendring und das Team Jugend- und Familienbildung veranstalten ein Kinder-Kultur-Picknick im Jugend- und Seminarhaus Gailhof. Zwischen 11 und 14 Uhr sowie 14 und 17 Uhr gibt es Theater-Aufführungen und Kinderzirkus-Auftritte. Bis zu 500 Menschen können dabei sein. Ronnenberg: Auf der Bergbühne Empelde treten ab 12.15 Uhr die Glasharfenistin Josephine und das Perkussionsensemble Trommelfeuer auf. Auf der Waldbühne spielt um 12.15 Uhr das Knut Richter Trio. Der Songwriter Kürsche spielt um 14.45 Uhr. Um 16 Uhr ist die Band Bluecase dran. Laatzen: Im Park der Sinne erleben Gäste eine Mischung aus Kleinkunst, Kinderprogramm und Musik. Dabei sind Comedian Herr Niels, das Perkussionsensemble Trommelfeuer und Thommis Kinderkiste. Hannover: In der Landeshauptstadt sind gleich mehrere Bühnen Teil des Programms. Im Hof des Café Glocksee spielen die Bands High Fidelity, Brasswoofer und Noam Bar für maximal 150 Zuschauer. Im Musikzentrum sind für maximal 112 Besucher ab 11.30 Uhr Vinter, Sobi, Jona Straub, Versacer und Passepartout zu hören. Der Jazz Club auf dem Lindener Berg veranstaltet für maximal 150 Gäste Konzerte im Hof. Dort spielen ab 11.30 Uhr das Lennart Smidt Trio, Evelyn Kryger, Stephan Abel’s Jazz & Soul All Stars und Juliano Rossi. In Groß-Buchholz läuft am Kirchweg 70 das Programm mit den Bootsmännern Hannover, Pete the Beat, Wolfgang Grieger und die High Nees sowie der Band Csello ab 11 Uhr für maximal 100 Besucher. Und im Hof des Regionshauses laufen um 11.30 und 14.30 Uhr Poetry-Picknicke für maximal 150 Gäste. Details zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.entdeckertag.de

Bei der Auswahl der Bands und Musiker setzte das Team von Projektleiter Papenberg auf regionale Künstler. „Wir haben bei der ZAV Künstlervermittlung abgefragt, welche Künstler aus Hannover gelistet sind und diese gezielt angesprochen.“ Die Förderung der regionalen Künstler sei in diesem Jahr eine Herzensangelegenheit gewesen. Entsprechend gibt es am Sonnabend, 12. September, auch sogenannte Warming-Up-Konzerte. In Kooperation mit dem Gartendenkmalfest in Ahlem treten im Hof der Glocksee der Sänger Jungstötter und die Indie-Künstlerin Ilgen-Nur auf.

Wie in den Vorjahren hält es die Region mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Besucher können mit einer GVH-Tageskarte für eine Zone zum Preis von 5,80 Euro zu allen Tourenzielen in der Region Hannover fahren.

Von Jan Sedelies