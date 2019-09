Bei fast 50 Tourenzielen haben Entdecker die Qual der Wahl. Die HAZ hat sechs Vorschläge ausgewählt.

Naheliegend

Chinesische Original-Kunstwerke sind im Pferdestall zu besichtigen und zu kaufen. Quelle: Schirmer

China entdecken im Pferdestall: 4 Millionen Euro hat der Umbau des ehemaligen königlichen Pferdestalls der Leibniz-Universität in der Nordstadt zu einem Kommunikationszentrum gekostet. Beim Entdeckertag präsentiert die Region Hannover dort mit Partnern eine Ausstellung mit Malereien und Kalligrafien namhafter Künstler aus der chinesischen Stadt Lu’an, dazu gibt es klassische Musik aus dem Reich der Mitte, Sprachschnupperkurse und eine Teezeremonie. Die ausgestellten Kunstwerke werden zum Kauf angeboten, der Erlös geht an die HAZ-Weihnachtshilfe. Der Pferdestall ist mit den Stadtbahnlinien 4 und 5 zu erreichen, Haltestelle Schneiderberg/Wilhelm-Busch-Museum. Alternativ geht es mit den Linien 6 und 11 zur Haltestelle Kopernikusstraße.

Sturmflut in Marienwerder: Der große Wellenkanal im Forschungszentrum Küste (FZK) der Leibniz-Universität ist eine der weltweit größten Versuchseinrichtungen dieser Art. Hier lassen sich Sturmfluten und große Welle simulieren, was die Forscher beim Entdeckertag auch tun. Gleich nebenan stehen ein 3-D-Wellenbecken und ein Tsunamikanal. Das wissenschaftliche Team des FZK erläutert Besuchern, wozu das alles dient. Die Anlagen in Marienwerder sind mit der Stadtbahnlinie 4 zu erreichen, Haltestelle Schönebecker Allee.

Mittelweg

Impression vom Moorerlebnispfad in Resse.Patricia Chadde

Ins Moor: Auf dem Moorerlebnispfad in Resse können Besucher die Moorlandschaft in der Wedemark und die besondere Flora und Fauna dieses Naturraums erleben. Eine Hängebrücke, eine Matschkuhle und Hüpfklötze bieten Abwechselung. Wer noch mehr sehen will, kann seinen Spaziergang auf den Waldlehrpfad ausweiten oder das Moorinformationszentrum (Mooriz) in Resse besichtigen. Geführte Touren starten stündlich von 10.30 Uhr an. Der kleine Rundweg ist etwa einen Kilometer, der große doppelt so lang. Nach Resse geht es zunächst mit der Stadtbahnlinie 6 zum Endpunkt Nordhafen, von dort aus weiter mit der Buslinie 460 bis zur Haltestelle Leipziger Straße in Resse.

Zum Erntefest: Das Landvolk in der Region Hannover lädt wieder zum Regionserntedankfest ein, dieses Mal auf der Obstplantage der Familie Hahne in Laatzen-Gleidingen. Am Anfang steht um 10 Uhr ein Gottesdienst. Alle halbe Stunde starten dann Expeditionen mit Planwagen. Der Hofladen ist geöffnet, es gibt Grillgut und Ofenkartoffeln, und wer möchte, bekommt ausführliche Informationen zu Landwirtschaft, Biodiversität und Imkerei. Speziell für Kinder: Es wir ein Kasperletheater aufgebaut, außerdem gibt es Traktorfahrten in rollenden Obstkisten. Nach Gleidingen fährt die Stadtbahnlinie 1 zur Station Am Leinkamp.

Vorwärts nach weit

Spätsommerfest am Deich: Saftig grüne Wiesen an der Aller und der Duft von frischem Backwerk – die Samtgemeinde Ahlden lädt zum Sommerfest ein und hofft auf entsprechendes Wetter. Von 11 bis 18 Uhr ist der Landmarkt geöffnet und bietet regionale Spezialitäten sowie musikalische Leckerbissen zur Untermalung. Das Bewegungsangebot besteht aus Touren mit dem Fahrrad oder dem E-Bike, wahlweise geführt oder auf eigene Faust. Vom Hauptbahnhof Hannover fährt die Regionalbahn 38 (Erixx) zum Bahnhof Hodenhagen.

Das Fagus-Werk in Alfeld ist Weltkulturerbe.dpa

Drohnen, Bauhaus, Heimat: Der Marktplatz in Alfeld wird von 11 bis 16 Uhr zum Flugplatz; Profis zeigen dort, wie man eine Drohne steuert. Das von Bauhaus-Architekt Walter Gropius entworfene Fagus-Werk, offizielles Unesco-Weltkulturerbe, öffnet seine Türen und präsentiert in einer Ausstellung 100 Jahre Bauhaus-Geschichte. Kirchen, Rathaus und Heimatstube warten auf Schaulustige. Ein kirchliches Hoffest steht unter dem Motto „Brot und Rosen“. Nach Alfeld fährt vom Hauptbahnhof Hannover aus der Regionalexpress 2 (Metronom).