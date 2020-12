Hannover

Das Regionsklinikum hat einen leitenden Manager verpflichtet, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt: Steffen Grebner soll zum 1. Januar 2021 die Leitung des Zentralbereichs Beschaffungsmanagement des Regionsklinimkums übernehmen. Bisher war Grebner kaufmännischer Geschäftsführer des Potsdamer Kommunalen Klinikums Ernst von Bergmann, dort aber seit Monaten wegen der Vorwürfe beurlaubt.

Massenausbruch des Coronavirus in Klinik

Die Ermittlungen gegen Grebner stehen im Zusammenhang mit einem der folgenreichsten Ausbrüche des Coronaviruses in einem deutschen Krankenhaus. Seit dem 26. März waren in der Potsdamer Klinik 47 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. 44 der Toten waren nach Angaben des Klinikums Patienten, die nicht wegen einer Coronainfektion, sondern mit einer anderen Diagnose in das Krankenhaus gekommen waren. Insgesamt infizierten sich laut Klinikum 138 mit anderen Diagnosen aufgenommene Patienten mit dem Coronavirus – fast jeder Dritte starb anschließend mit oder an der Infektion mit dem Virus.

Laut Staatsanwaltschaft Potsdam stehen Grebner und die medizinische Geschäftsführerin des Klinikums, Dorothea Fischer, im Verdacht „schon im Vorfeld des Ausbruchsgeschehens“ und auch anschließend „die geeigneten und ihnen möglichen organisatorischen Maßnahmen entweder nicht oder nicht rechtzeitig ergriffen zu haben“. Außerdem könnten sie es aus Sicht der Staatsanwaltschaft versäumt haben, „im Ausbruchsmanagement kompetente Personen in die Krankenhauseinsatzleitung zu integrieren“. Nach dem Ausbruch hatte das Robert-Koch-Institut in Berlin Experten zur Untersuchung der Vorgänge in die Klinik geschickt.

Volle Bezüge noch für zwei Jahre

Grebner war später beurlaubt worden. Ende November hatte die Stadt Potsdam als Trägerin der Klinik mitgeteilt, das Dienstverhältnis mit dem Geschäftsführer werde beendet. Nach Informationen der Märkischen Allgemeinen Zeitung ( MAZ) erhält der Krankenhausmanager volle Bezüge bis zum Ende seiner regulären Vertragslaufzeit im Jahr 2022. Die Gesamtsumme soll nach Angaben der MAZ 460.000 Euro betragen. Bei Antritt einer neuen Stelle kann diese Summe auf 70 Prozent reduziert werden.

Das Klinikum der Region Hannover (KRH) hatte in seiner Pressemitteilung zu der Verpflichtung des Managers die Vorgänge in Potsdam mit keinem Wort erwähnt. Auf Nachfrage sagte Sprecher Nikolaus Gerdau lediglich, Grebner habe das Regionsklinikum „selbstverständlich im Vorfeld hinsichtlich seiner Biographie und den aktuellen Stand informiert. Wir betrachten dies derzeit als seine persönliche Angelegenheit.“

Viel Lob von der Geschäftsführerin

Der 56-jährige Grebner soll die Nachfolge von Claus Burdach übernehmen, der das Unternehmen zum Jahresende verlasse. „Mit Herrn Grebner kommt ein erfahrener Macher zu uns ins KRH, der vor allem den Einkauf nachhaltig entwickeln wird“, sagte Finanz-Geschäftsführerin Barbara Schulte in der Pressemitteilung des KRH. Sie kenne Grebner „ seit vielen Jahren als einen ausgewiesenen und anerkannten Experten der Gesundheitsbranche“, betonte sie. Sie freue sich auf eine Zusammenarbeit.

