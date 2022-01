Hannover

Die Zukunft könnte so aussehen: Wer wissen will, welche Unterlagen für einen neuen Reisepass nötig sind und wo das nächste Bürgeramt zu finden ist, wählt die Telefonnummer 115, ganz gleich, ob er oder sie in Hannover, Garbsen oder Sehnde wohnt. Einen ersten Schritt in diese Richtung unternehmen jetzt Hannover, Langenhagen, und die Regionsverwaltung. Sie haben in der Hamburger Allee in Hannovers City eine Telefonzentrale eingerichtet, in der alle Anrufe aus den beteiligten Kommunen eingehen.

Die zentrale Servicenummer 115 ist aber noch nicht freigeschaltet. Wer ein Anliegen hat, wählt zunächst wie gewohnt die jeweiligen Zentralnummer der Kommune, etwa die 1680 für Hannover.

Mehr als 550 Kommunen in Deutschland nutzen bereits die zentrale Behördennummer 115. Ein Verbund, in dem Bund, Länder und Kommunen vertreten sind, setzt Standards. „Um in den 115-Verbund aufgenommen zu werden, müssen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden“, sagt die Projektleiterin bei der Region Hannover, Birgit Fehners. Davon sei man noch entfernt. In Niedersachsen nutzen Städte wie Braunschweig und Wolfsburg bereits die 115-Zentralnummer.

Ziel: Eine Telefonzentrale für alle 21 Regionskommunen

Ziel der Regionsverwaltung ist, dass die Telefonleitstelle in der Hamburger Allee alle Anrufe aus den 21 Regionskommunen entgegennimmt und die meisten Fragen beantwortet. „Wir müssen erreichbar sein und das Vertrauen in die Verwaltung stärken“ sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Schließlich hätten Verwaltungen eine Dienstleistungsfunktion.

Das meint auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne): „Wir müssen Standardfragen zügig beantworten und in anderen Fällen schnell die richtigen Adressaten finden.“

Tatsächlich sollen 60 Prozent der Anrufe im Behörden-Callcenter beantwortet werden. „Unsere Erfahrung aus den vergangenen Tagen zeigt, dass das hinkommt“, sagt Thomas Vogel, zuständiger Bereichsleiter bei der Stadt Hannover.

Belit Onay (von links) , Mirko Heuer und Steffen Krach starten das Dialogcenter zur Rufnummer 115 Quelle: Ilona Hottmann

Allgemeine Fragen werden sofort beantwortet

Die Telefonzentrale hat am Montag ihre Arbeit aufgenommen. 16 Mitarbeiter sitzen vor großen Bildschirmen, Headsets auf den Köpfen. Jeden Werktag von 7.15 Uhr bis 18 Uhr nehmen sie Anrufe entgegen, freitags bis 16 Uhr.

In der Regel wollen Anrufer meist wissen, wo sie die benötigten Formulare für ihre Angelegenheit finden, etwa für Ausweisanträge, oder sie fragen schlicht danach, wo das nächste zuständige Amt liegt. Oft handele es sich Menschen, denen die Computerrecherche im Netz schwerfalle, sagt ein Stadtmitarbeiter.

„Allgemeine Fragen können wir auch an zentraler Stelle beantworten“, sagt Bereichsleiter Vogel. Da sei es gleichgültig, ob der Anruf aus Seelze oder Hannover komme. Für weitergehende Fragen, etwa nach Standorten von Behörden, müssten die Mitarbeiter im Callcenter dann mit Infos aus den Kommunen versorgt werden. „Wenn wir etwas nicht beantworten können, rufen wir garantiert zurück“, sagt Vogel.

Verwaltung wird von Standardanrufen entlastet

Für Mirko Heuer (CDU), Bürgermeister von Langenhagen, hat die Zentralisierung von Telefondiensten noch einen weiteren Effekt. „Wir entlasten unser Personal von Standardanrufen“, sagt er. Schließlich seien die Kapazitäten begrenzt und Fachkräfte fehlten.

Ein Jahr soll die Pilotphase dauern. In den kommenden Monaten nehmen auch Isernhagen, Laatzen, Wedemark und Wunstorf die Dienste des Callcenters in Anspruch. Bis Ende des Jahres soll das Personal in der Hamburger Allee auf 22 Mitarbeiter anwachsen. Wann die zentrale Servicenummer 115 freigeschaltet wird, wollen Stadt und Region noch nicht prognostizieren.

