Hannover

Die Grünen empfehlen ihren Wählern, bei der Stichwahl zum Regionspräsidenten am 26. September für den SPD-Kandidaten Steffen Krach zu stimmen. SPD und Grüne seien sich darüber einig, dass die Region spätestens 2035 klimaneutral sein müsse, meinte die Grünen-Regionsvorsitzende Anne Dalig. „Steffen Krach ist der einzig verbliebene Kandidat im Rennen um die Regionspräsidentschaft, der glaubwürdig für dieses Ziel eintritt“, betonte sie.

Schon vor zwei Tagen hatte die unterlegende Regionspräsidentenkandidatin der Grünen, Frauke Patzke, die Grünen-Wähler aufgefordert, für Krach zu stimmen. Die Stichwahl ist nötig, weil im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht hatte. Die meisten Stimmen hatte Krach mit einem Anteil von 37,1 Prozent bekommen, die CDU-Kandidatin Karasch landete mit 29,6 Prozent auf dem zweiten Platz. Beide stellen sich in der Stichwahl erneut den Wählern.

SPD und Grüne streben Koalition in der Region Hannover an

Wie erwartet, wollen SPD und Grüne in der Regionsversammlung künftig zusammenarbeiten. Das haben die Vorstände beider Parteien mitgeteilt, nachdem sie in den vergangenen Tagen in Gesprächen gemeinsame Ziele ausgelotet hatten. „Die Gespräche haben eine erste gute Vertrauensbasis geschaffen“, sagte die SPD-Unterbezirksvorsitzende Claudia Schüßler. Sie sei zuversichtlich, dass eine Zusammenarbeit in den nächsten Jahren die richtigen Akzente für unsere Region Hannover setzen könne.

Die Unterstützung seiner Kandidatur durch die Grünen bei der Stichwahl sei „ein starkes Zeichen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagte Krach.

SPD und Grüne seien sich einig, dass der Klimaschutz und der Kampf gegen die Klimakrise ein entscheidender Faktor für die Zukunft der Region seien, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Klimapolitik soll eine sogenannte Querschnittsaufgabe aller Arbeitsbereiche in der Regionsverwaltung werden.

Bessere Zusammenarbeit in der Region geplant

„Die Wählerinnen und Wähler erwarten eine Koalition, die die Herausforderungen anpackt, und wir Grünen sind bereit, uns dieser Verantwortung zu stellen, betonte der Grünen Co-Vorsitzende Hennig Krause. Die beiden Parteien haben sich außerdem vorgenommen, die Zusammenarbeit zwischen der Region, der Landeshauptstadt und den anderen 20 Kommunen zu verbessern. Deutlich werden soll das bei den Themen Mobilität und Familienpolitik. Regionspräsidentenkandidat Krach setzt dabei unter anderem auf eine gezielte Förderung von Kindern und Jugendlichen, die am stärksten unter den sozialen Langzeitfolgen der Pandemie zu leiden hätten.

Von Mathias Klein