Der Kampf um die Regionsspitze wird sich offenbar erst kurz vor Toresschluss entscheiden: Derzeit sind noch fast 40 Prozent der Wahlberechtigten nicht sicher, welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin sie am Sonntag ihre Stimme geben wollen. Das zumindest haben die Wahlforscher des Instituts Forsa in einer Umfrage ermittelt, die aus Kreisen der hannoverschen Sozialdemokraten am Montag bekannt geworden ist.

Auftraggeberin war nicht die Partei selbst, sondern „Wiese Consult“, das Beratungsunternehmen des langjährigen SPD-Funktionärs und -Abgeordneten Heino Wiese. Den Daten zufolge hat der regionale Wahlkampf noch nicht überall überzeugt: 34 Prozent der Befragten trauen keiner Partei zu, mit den Problemen der Region wie der Verkehrssituation, der Lage am Wohnungsmarkt oder den Verwaltungsproblemen fertig zu werden.

Gleichwohl leitet Forsa aus den Umfrageergebnissen einen positiven Trend für die SPD ab: Ihr Regionspräsidenten-Kandidat Steffen Krach liege bei den jetzt schon entschiedenen Wahlberechtigten aktuell vor Christine Karasch (CDU) und Frauke Patzke (Grüne); auch bei den Wahlen zur Regionsversammlung sehen die Forscher an der Spitze diese Reihenfolge der Parteien. Die Daten sind dabei recht ungenau – Forsa spricht von einer Fehlertoleranz von plus/minus 3,5 Prozentpunkten. Belastbare Zahlen wird es also erst am Wahlabend geben.