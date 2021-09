Hannover

Wenige Tage vor der Wahl zum Regionspräsidenten sind die Kandidatinnen und Kandidaten von SPD, CDU und Grünen zur finalen Diskussionsrunde aufeinandergetroffen. Auf Einladung von HAZ und NDR debattierten Steffen Krach (SPD), Christine Karasch (CDU) und Frauke Patzke (Grüne) im Kleinen Sendesaal des NDR im Funkhaus am Maschsee über die Zukunft der Region und stellten sich den Fragen von NDR-Moderatorin Christina von Saß und HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt.

365-Euro-Ticket für Hannover? Ja oder nein?

In der Verkehrspolitik sprach sich SPD-Kandidat Krach für die Einführung eines 365-Euro-Tickets aus – also eines Pauschaltarifs für einen Euro pro Tag. Das sei auch ökologisch sinnvoll. Dem wollten die beiden Gegenkandidatinnen nicht folgen.

Grünen-Frontfrau Patzke forderte stattdessen, die 70 bis 90 Millionen Euro, die ein solches Ticket kosten würde, in die Verbesserung des Nahverkehrsangebots zu investieren.

Auch Karasch sagte, in überfüllte S-Bahnen würden die Menschen nicht gern steigen – selbst, wenn das nur einen Euro am Tag kosten würde.

Kommunalwahl am 12. September

Einig waren sich die Kandidaten darin, die Krankenhäuser des Klinikums Region Hannover auf keinen Fall zu privatisieren und den Zoo in jedem Fall behalten zu wollen.

Umfrage: Diese Themen sind den Zuschauern wichtig

Am kommenden Sonntag, 12. September, entscheiden die Wählerinnen und Wähler in den 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover darüber, wer die Nachfolge von Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) antritt. Gleichzeitig entscheiden sie über die Zusammensetzung der Regionsversammlung, des Rates ihrer Stadt sowie der Orts- beziehungsweise Bezirksräte. In 14 Städten und Gemeinden der Region wird zudem eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt.

Schon im Mai hatten sich Krach, Karasch und Patzke im Pressehaus getroffen und vor allem Fragen der HAZ-Leserinnen und Leser beantwortet. Sie diskutierten engagiert, fair und sachlich über die Laufzeit des Kraftwerks in Stöcken, über die Anbindung der Wasserstadt in Limmer an den öffentlichen Nahverkehr, über die Sprachförderung von Kindern im Vorschulalter in der Corona-Krise und den Ausbau des Südschnellwegs.

Anschließend stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf etlichen Wahlkampfveranstaltungen in der Region vor, besuchten Vereine und Initiativen und warben mit immer neuen Plakaten für sich. Nun kommen sie im Kleinen Sendesaal des NDR-Funkhauses am Maschsee zusammen.

Was macht eigentlich ein Regionspräsident? Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin ist das hauptamtliche Oberhaupt der Verwaltung der Region Hannover. Das Amt ist unter diesem Namen einmalig in Deutschland, weil die Region Hannover ein außergewöhnliches Konstrukt ist. Das Regionsoberhaupt ist Chef oder Chefin von knapp 3300 Beschäftigten der Regionsverwaltung. Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin gibt die Leitlinien der Politik vor und muss die Beschlüsse der Regionsversammlung mit seiner Verwaltung umsetzen. Die Region ist zum Beispiel zuständig für die Müllabfuhr, den Nahverkehr, Krankenhäuser und Gesundheitswesen, Umwelt und Naturschutz, Regionalplanung, Wirtschaftsförderung und Berufsschulen. Der Regionspräsident ist Mitglied der Regionsversammlung und sitzt im Aufsichtsrat wichtiger Tochterunternehmen der Region, zum Beispiel beim Zoo und beim Klinikum. In der Pandemie kam dem Regionspräsidenten eine besondere Stellung zu. Das Gesundheitsamt der Region ist die entscheidende Behörde, was die Einführung und Durchsetzung der lokalen Corona-Regelungen angeht. Präsident oder Präsidentin werden in einer direkten Wahl gewählt. Bisher dauerte eine Amtszeit sieben Jahre. Das ändert sich jetzt: Das kommende Regionsoberhaupt wird 2021 für fünf Jahre gewählt. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Viele Wähler noch unentschlossen Der Kampf um die Regionsspitze wird sich offenbar erst kurz vor Toresschluss entscheiden: Derzeit sind noch fast 40 Prozent der Wahlberechtigten nicht sicher, welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin sie am Sonntag ihre Stimme geben wollen. Das zumindest haben die Wahlforscher des Instituts Forsa in einer Umfrage ermittelt, die aus Kreisen der hannoverschen Sozialdemokraten am Montag bekannt geworden ist. Auftraggeberin war nicht die Partei selbst, sondern „Wiese Consult“, das Beratungsunternehmen des langjährigen SPD-Funktionärs und -Abgeordneten Heino Wiese. Den Daten zufolge hat der regionale Wahlkampf noch nicht überall überzeugt: 34 Prozent der Befragten trauen keiner Partei zu, mit den Problemen der Region wie der Verkehrssituation, der Lage am Wohnungsmarkt oder den Verwaltungsproblemen fertig zu werden. Gleichwohl leitet Forsa aus den Umfrageergebnissen einen positiven Trend für die SPD ab: Ihr Regionspräsidenten-Kandidat Steffen Krach liege bei den jetzt schon entschiedenen Wahlberechtigten aktuell vor Christine Karasch (CDU) und Frauke Patzke (Grüne); auch bei den Wahlen zur Regionsversammlung sehen die Forscher an der Spitze diese Reihenfolge der Parteien. Die Daten sind dabei recht ungenau – Forsa spricht von einer Fehlertoleranz von plus/minus 3,5 Prozentpunkten. Belastbare Zahlen wird es also erst am Wahlabend geben.

Von Felix Harbart