Hannover

Riesenjubel im Biergarten in der „Nordkurve“: Als gegen 20.30 Uhr der SPD-Regionspräsidentenkandidat Steffen Krach dort ankommt, gibt es frenetischen Applaus. Krach zieht mit der Rock-Hymne „We will Rock You“ von Queen zum Rednertisch. Der 42-Jährige hat am Sonntag in der Stichwahl zum Regionspräsidenten klar gewonnen. Er erreichte nach Auszählung fast aller Wahlbezirke rund 64 Prozent der Stimmen. Seine Konkurrentin Christine Karasch von der CDU kam lediglich auf etwa 36 Prozent.

Steffen Krach: Sieg in fast allen Gemeinden der Region Hannover

Krach gewann in allen Städten und Gemeinden der Region. Lediglich in Burgwedel konnte Karasch eine Stimmenmehrheit auf sich vereinen. Die CDU-Bewerberin kam dort auf 50,4 Prozent, Krach auf 49,6 Prozent.

Der frisch gewählte Regionspräsident sagte am Sonntagabend, das „sensationelle Ergebnis“ habe alle seine Erwartungen übertroffen. „Jetzt wird erst einmal gefeiert“, meinte er. Zu seinem Amtsantritt am 1. November sei die Corona-Pandemie noch nicht überwunden, deshalb müsse es dann darum gehen, alles auf die Beine zu bringen, was die Menschen in den vergangenen Monaten vermisst hätten. Als Beispiele nannte er Hotels und Gaststätten. Es gehe aber auch darum, die Familien zu unterstützen, diese hätten unter der Corona-Pandemie ganz besonders gelitten.

Steffen Krach (2.v.l.) bedankt sich für die Unterstützung seiner Anhänger. Quelle: Tim Schaarschmidt

So richtig spannend war der Wahlabend nicht, die Anhänger der SPD hatten bei ihrer Wahlparty in der „Nordkurve“ schon früh gejubelt: Denn bereits gegen 18.30 Uhr nach der Auszählung in wenigen Wahllokalen hatte Krach einen Stimmenanteil von 64 Prozent erreicht, ein Ergebnis, das sich den Abend über nicht wesentlich verändert hat.

Regionspräsident Hauke Jagau war nicht mehr angetreten

Krach löst im November Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) ab, der nach 15 Jahre an der Spitze der Region Hannover nicht wieder angetreten ist. Krach ist derzeit Staatssekretär im Berliner Wissenschaftsministerium.

Rot-Grün in der Regionsversammlung

In der neuen Regionsversammlung strebt die SPD mit den Grünen eine Koalition an, die beiden haben eine knappe Mehrheit. Die Parteien hatten schon vor der Stichwahl verhandelt, sie planen eine klimaneutrale Region Hannover spätestens für das Jahr 2035. SPD und Grüne sind sich außerdem einig, dass der Klimaschutz ein entscheidender Faktor für die Zukunft der Region sei, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung nach den Verhandlungen. Die Klimapolitik soll eine sogenannte Querschnittsaufgabe aller Arbeitsbereiche in der Regionsverwaltung werden.

Es gilt auch als wahrscheinlich, dass eine rot-grüne Koalition das sogenannte 365-Euro-Ticket einführen will. Es soll Fahrgästen von Bussen und Bahnen ermöglichen für 365 Euro im Jahr im Nahverkehr in der Region Hannover unterwegs zu sein.

Die beiden Parteien haben sich außerdem vorgenommen, die Zusammenarbeit zwischen der Region, der Landeshauptstadt und den anderen 20 Kommunen zu verbessern. Deutlich werden soll das bei den Themen Mobilität und Familienpolitik.

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit acht Kandidatinnen und Kandidaten hatte Krach einen Anteil von 37,1 Prozent erreicht. Karasch, Planungs- und Umweltdezernentin der Region, war mit 29,6 Prozent auf dem zweiten Platz gelandet. Sowohl die Grünen als auch die Linken hatten ihre Anhänger vor der Stichwahl aufgefordert, für den SPD-Kandidaten zu stimmen.

Von Mathias Klein