Frau Karasch, im Mai haben Sie im HAZ-Interview gesagt: „Herr Krach muss mich einholen, nicht ich ihn.“ Jetzt liegen Sie nach dem ersten Wahlgang knapp 8 Prozent hinten. Was ist denn da schiefgegangen?

Karasch: Ob da überhaupt etwas schiefgegangen ist, wird sich ja erst am 26. September zeigen. Das ist ein Zwischenergebnis.

Aber vorne liegen Sie nicht mehr, darauf können wir uns doch einigen.

Karasch: Hat es denn vorher mal eine Umfrage oder ein Wahlergebnis gegeben?

Na ja, Sie haben gesagt, er müsse Sie einholen. Also müssen Sie ja davon ausgegangen sein, dass Sie vorne liegen.

Karasch: Was den Bekanntheitsgrad angeht bestimmt, ja.

Also muss das inzwischen gekippt sein.

Karasch: Das würde ich so nicht sagen.

„Ich glaube, dass unsere Inhalte gut sind“

Herr Krach, Sie beide haben im Wahlkampf zahllose Mal miteinander diskutiert, und viele Zuhörer fanden es hinterher nicht ganz einfach, viele Unterschiede zwischen Ihren Positionen herauszuarbeiten. Liegt der Erfolg im ersten Wahlgang vielleicht einfach daran, dass Ihre Kampagne besser war?

Krach: Erst mal freue ich mich, dass es diesen Vorsprung gibt. Ich glaube auch, dass unsere Inhalte gut sind - wir haben viele sehr konkrete Dinge vorgelegt. Dazu zählen unter anderem Vorschläge zur Verwaltungsreform, zur Familienpolitik oder zu Fragen von Wissenschaft und Wirtschaft ...

... aber wegen der Verwaltungsreform wählt einen doch kein Mensch, oder?

Krach: Da bin ich mir nicht so sicher, weil ganz viele Menschen im Moment das Gefühl haben, dass es nicht optimal läuft. Auch am vergangenen Sonntag nicht, wo viele stundenlang vor dem Wahllokal in der Schlange gestanden haben. Und das bewegt die Menschen schon.

Aber das meiste davon ist ja nicht Sache der Region, sondern da geht es ja vor allem um die Bürgerämter in der Landeshauptstadt Hannover.

Krach: Genau das ist ja mein Politikansatz. Ich suche nach Lösungen, bei denen die Region einzelne Kommunen unterstützen kann. Das entspricht der Idee und dem Leitbild unserer Region Hannover. Dass es, zum Beispiel, unter Corona-Bedingungen in den Wahllokalen schwierig werden kann, war ja absehbar. Ich will in solchen Fällen das Gespräch suchen und der Landeshauptstadt in so einem Moment zusätzliches Personal zur Verfügung stellen, damit die Wahlorganisation gut funktioniert.

„Ich suche nach Lösungen, bei denen die Region einzelne Kommunen unterstützen kann“: Kandidat Steffen Krach. Quelle: Tim Schaarschmidt

Frau Karasch, wäre Ihnen aus Sicht der Verwaltungsexpertin etwas dazu eingefallen, wie man so einen Zustand wie den im rot-grün geführten Hannover hätte vermeiden können?

Karasch: Die Pannen im Ablauf reihen sich ja ein in offensichtlich organisatorische Defizite im Rathaus, was die Verwaltungsabläufe betrifft. Es ist ja dort offenbar eine andere Prioritätensetzung erfolgt. Man kann aus dem Stand mit viel Manpower Experimentierräume organisieren, man kann aber Standardleistungen offenbar nicht bürgernah auf dem Weg bringen. Das ist eine grundsätzliche Ausrichtung. Die ist bei der Region deutlich anders, und ich lege Wert darauf, dass das so bleibt.

Sie wollen Chefin dieser Verwaltung werden. Wie wollen Sie den Rückstand auf Herrn Krach aufholen in den kommenden Tagen bis zur Stichwahl?

Karasch: Ich glaube, dass sich manches bei der Stichwahl anders darstellen wird. Zum Beispiel wird die Wahlbeteiligung höher sein, weil gleichzeitig Bundestagswahl ist. Und natürlich werde ich die Zeit nutzen, meine Positionen noch einmal klarer herauszuarbeiten.

„Die Unterstützung der Grünen ist ein Grund zur Freude“

Herr Krach, die Grünen haben eine knappe Woche gebraucht, bis sie eine Wahlempfehlung für Sie abgegeben haben. Waren die Gräben zwischen SPD und Grünen so tief geworden, dass man erst einmal eine Weile verhandeln musste?

Krach: Die Unterstützung der Grünen ist vor allem ein Grund zur Freude und zeigt, dass wir gemeinsame Ziele haben. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Die gemeinsamen Gespräche der vergangenen Tage haben viel Vertrauen geschaffen, und ich spüre eine große Kooperationsbereitschaft mir gegenüber. Ich bin sicher, dass wir die Region zusammen voranbringen.

Das ist Christine Karasch Christine Karasch ist seit 2018 Dezernentin für Umwelt, Bau und Planung in der Region Hannover. Die 51-Jährige lebt mit ihrem Mann in Gehrden-Lemmie. Karasch wurde in Kassel geboren, hat dort ihr Abitur gemacht und arbeitet seit vielen Jahren in Kommunalverwaltungen. Die Juristin hat zunächst als Justiziarin für öffentliches Recht und Baurecht bei der Stadt Wuppertal gearbeitet. Später wurde sie Dezernentin für Schule, Soziales, Sport und Kultur bei der Stadt Lüdinghausen im Münsterland. Danach ging sie nach Rheine und übernahm das Dezernat für Planen, Bauen, Recht und Ordnung, bevor sie zur Region Hannover kam.

Wie groß ist denn der Druck aus der Landespartei, rot-grüne oder grün-rote Koalitionen zu bilden?

Krach: Ich spüre keinen Druck.

Wir gern ein kleines Experiment versuchen. Meinen Sie, es ist möglich, ein Interview über Regionspolitik zu führen ohne den Hinweis darauf, dass Bund, Land oder Krankenkassen mehr tun oder zahlen sollen?

Karasch: Wir können es ja mal versuchen.

Ist das sehr schwer?

Krach: Mir fällt das überhaupt nicht schwer. Nehmen wir mal die Luftfilter: Wenn mich jemand am Wahlstand darauf anspricht, dass es bei ihm in der Schule keine gibt, dann kann ich nicht sagen, ich sei als Regionspräsident dafür nicht zuständig. Da haben die Leute einfach keinen Bock drauf, das zu hören.

Was macht eigentlich ein Regionspräsident? Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin ist das hauptamtliche Oberhaupt der Verwaltung der Region Hannover. Das Amt ist unter diesem Namen einmalig in Deutschland, weil die Region Hannover ein außergewöhnliches Konstrukt ist. Das Regionsoberhaupt ist Chef oder Chefin von knapp 3300 Beschäftigten der Regionsverwaltung. Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin gibt die Leitlinien der Politik vor und muss die Beschlüsse der Regionsversammlung mit seiner Verwaltung umsetzen. Die Region ist zum Beispiel zuständig für die Müllabfuhr, den Nahverkehr, Krankenhäuser und Gesundheitswesen, Umwelt und Naturschutz, Regionalplanung, Wirtschaftsförderung und Berufsschulen. Der Regionspräsident ist Mitglied der Regionsversammlung und sitzt im Aufsichtsrat wichtiger Tochterunternehmen der Region, zum Beispiel beim Zoo und beim Klinikum. In der Pandemie kam dem Regionspräsidenten eine besondere Stellung zu. Das Gesundheitsamt der Region ist die entscheidende Behörde, was die Einführung und Durchsetzung der lokalen Corona-Regelungen angeht. Präsident oder Präsidentin werden in einer direkten Wahl gewählt. Bisher dauerte eine Amtszeit sieben Jahre. Das ändert sich jetzt: Das kommende Regionsoberhaupt wird 2021 für fünf Jahre gewählt. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Was könnten Sie denn tun als Regionspräsident?

Krach: Man könnte sich dafür einsetzen.

Frau Karasch, wieso hat sich der Regionspräsident von der SPD nicht bei der SPD-geführten Landesregierung nicht für Luftfilter eingesetzt?

Karasch: Die Diskussion ist für die Berufsschulen, für die die Region zuständig ist, geführt und anders entschieden worden für die Schulen, in denen Lüften möglich war. Ich habe diese Diskussion schon vor einem Jahr nicht verstanden, vor allem die Tatsache, dass viele Politiker in der Regionsversammlung sich vorgestellt haben, die Pandemie sei ist in einem Jahr vorbei. Sonst hätte man die Diskussion früher geführt, anders geführt und klarere Entscheidungen getroffen. Da hätte die Region wenigstens in den eigenen Schulen ein Vorbild sein können.

Das ist Steffen Krach Der 42-jährige Steffen Krachist seit rund sieben Jahren Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat. Krach ist in der List aufgewachsen, nach dem Abitur in Hannover im Jahr 1999 hat er Sozialwissenschaften und Politik in Göttingen und Berlin studiert. Anschließend hat er in verschiedenen Funktionen in der Berliner Senatsverwaltung gearbeitet. Krach ist Dauerkarteninhaber bei Hannover 96 und leidenschaftliche Tennisspieler. Auch seine Frau Kim stammt aus der Landeshauptstadt Hannover. Die beiden haben zwei Söhne im Alter von vier und sieben Jahren, der dritte Sohn wird Mitte Oktober erwartet.

Was war Ihre Reaktion darauf, dass die Stadt Hannover Fenster von Klassenräumen hat verriegeln lassen, damit das Land dann die Luftfilter für diese Räume fördern kann?

Karasch: Da haben sich mir alle Zehennägel aufgerollt. Das ist eine völlig surreale Diskussion, die da gelaufen ist. Und die zeigt eben, dass die Regelungen auf der Ebene der Ministerien beim Land, auch in der Corona-Krise, so weit weg von der Realität sind, dass da Dinge bei rauskommen, die in der Praxis nicht umsetzbar sind. Und vertreten müssen das vor Ort dann die Kommune oder die Region. Und an dieser Stelle kann man wirklich nur aus der Corona-Krise lernen, weil da das Land in den Regelungen deutlich versagt hat.

„Eine klare Entscheidung für meine Schulen treffen: dass wir das machen“: Kandidatin Christine Karasch. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was würde jetzt die Regionspräsidentin Karasch tun in so einer Situation?

Karasch: Eine klare Entscheidung für meine Schulen treffen: dass wir das machen.

Angenommen, Herr Krach, Sie werden zum Regionspräsidenten gewählt, Frau Karasch ist Planungs- und Umweltdezernentin, können Sie beide sich dann noch gegenseitig in die Augen schauen, wenn Sie zusammenarbeiten müssen?

Krach: Ich habe damit keine Probleme.

Karasch: Das eine ist Wahlkampf, das andere ist Job. So viel Professionalität bringen wir beide mit.

Von Mathias Klein und Felix Harbart