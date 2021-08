Hannover

Die Regionsverwaltung und die Verwaltungen der Städte und Gemeinden der Region Hannover sollten künftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander austauschen, wenn es einen besonderen Bedarf in einem bestimmten Bereich gibt. Das schlägt der SPD-Regionspräsidentenkandidat Steffen Krach vor. Als Beispiel für einen befristeten Personalaustausch nennt er die Corona-Pandemie. Während der Hochphase der Pandemie hatten das Gesundheitsamt der Region einen erheblichen Personalaufwand, Mitarbeiter aus anderen Bereichen halfen dort aus, sogar Bundeswehrsoldaten kamen zu Verstärkung.

„Personal muss dort vorhanden sein, wo es gebraucht wird“, sagt Krach, der derzeit Wissenschaftsstaatssekretär beim Berliner Senat ist. Ein solches System helfe auch, die Finanzen der einzelnen Kommunen zu schonen, weil nicht so viel Personal für besondere Situationen vorgehalten werden müsse. Die Mitarbeiter müssten so qualifiziert werden, dass sie „in Notsituationen“ schnell in einer anderer Verwaltung und in einem anderen Aufgabenbereich einsetzbar seien, erläutert Krach.

Lebensarbeitszeitkonto für Mitarbeiter der Verwaltung

Außerdem will er als Regionspräsident unter anderem ein sogenannten Lebensarbeitszeitkonto für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionsverwaltung einführen. Denn sie seien im Laufe ihres Berufslebens unterschiedlich stark einsetzbar. Während in der einen Phase Mehrarbeit und Überstunden kein Problem darstellen, sei zu anderen Zeiten eine Reduzierung der Arbeitszeit wünschenswert.

Von Mathias Klein