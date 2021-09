Der 42-jährige Steffen Krachist seit rund sieben Jahren Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat. Krach ist in der List aufgewachsen, nach dem Abitur in Hannover im Jahr 1999 hat er Sozialwissenschaften und Politik in Göttingen und Berlin studiert. Anschließend hat er in verschiedenen Funktionen in der Berliner Senatsverwaltung gearbeitet. Krach ist Dauerkarteninhaber bei Hannover 96 und leidenschaftliche Tennisspieler. Auch seine Frau Kim stammt aus der Landeshauptstadt Hannover. Die beiden haben zwei Söhne im Alter von vier und sieben Jahren, der dritte Sohn wird Mitte Oktober erwartet.