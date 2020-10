Aus Berlin bekommt der SPD-Kandidat für die Regionspräsidentenwahl in Hannover, Steffen Krach, viel Lob. Auch der Regierende Bürgermeister bedauert einen möglichen Abgang des Staatsekretärs. Gegen wen Krach bei der Wahl am 12. September 2021 antreten wird, steht noch nicht fest.

„Großartiges in Berlin geleistet“: Das sagen Weggefährten über SPD-Kandidat Krach

